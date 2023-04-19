В Киеве-Печерской лавре блокировали комиссию Минкульта: не обошлось без потасовок (видео)

Верующие УПЦ МП выбили роллеты в одном из корпусов Лавры, устроили толкотню и перепалку с полицией, а также попытались попасть в опечатанное здание.

Related video

На территории Киево-Печерской ларвы произошла потасовка — верующие Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), недовольные работой комиссии Минкультура, выбили роллеты в одном из корпусов святыни и устроили толкотню с полицией. Об этом 19 апреля сообщает "ТСН".

В полиции Киева журналистам рассказали, что инцидент произошел после того, как представители комиссии от Министерства культуры осмотрели и опечатали помещение. Собравшиеся возле этого корпуса лавры верующие устроили там толкотню и перепалку с полицией.

"После того, как представители комиссии Минкультуры опечатали двери помещения, собравшиеся возле него верующие проломили роллеты, которые закрывали двери. Сейчас полицейские документируют событие и будет избрана правовая квалификация происшествия", — рассказали в полиции Киева.

Ранее, 19 апреля, министр культуры и информационной политики Алексендр Ткаченко сообщил, что комиссия МКИП в Лавре осмотрела два памятника национального и один памятник местного значения. Речь идет об имуществе корпусов 37, 37-а, 38 – галерея к Ближним пещерам, Колокольня на Ближних пещерах, Вход в Галерею Ближних пещер.

"Двери зданий были закрыты, поэтому в присутствии и.о. Генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко М.А. и заместителя Рудника А.В. с помощью соответствующих средств техническими работниками был обеспечен доступ комиссии в указанные помещения", — рассказал Ткаченко.

Вычселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры

10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" предупредил Украинскую православную церковь (Московского патриархата) о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29 марта текущего года.

30 марта в СМИ появилась информация о том, что комиссию Минкульта не пустили в Лавру. Комиссия Минкульта должна была сопровождать передачу государству корпусов на территории Лавры, которые были в пользовании УПЦ МП. Всего таких объектов 79. По данным журналистов, сторонники Московского патриархата, раздавали людям листовки, в которых было написано о "незаконности выселения монахов".

Напомним, 10 апреля СБУ вызвала на допрос защитницу УПЦ МП Викторию Кохановскую. В СМИ опубликовали видео, на котором женщина направляется к автомобилю в сопровождении правоохранителей. Незадолго до этого она записала видео, в котором подвергла критике украинских политиков. По мнению Кохановской, они "вытирают ноги" об украинский флаг.

Ранее, 6 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "вытаскивать за бороду" представителей УПЦ МП из Киево-Печерской лавры не будут. Они, по словам Данилова, имеют указания от ФСБ РФ по поводу своих дальнейших действий.