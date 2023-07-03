"Абсурд и провокация": попавшийся на взятке глава Тернопольского облсовета вернулся на работу

Михаил Головко собрал пресс-конференцию и назвал подозрения во взятке несостоятельными. По его словам, областной совет не имеет отношения к распределению бюджета.

Глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, который вместе с двумя другими должностными лицами подозревается в требовании неправомерной выгоды, вернулся на рабочее место. Об этом сообщает "Суспільне Тернопіль".

На собранной пресс-конференции Головко назвал подозрения во взятке "полным маразмом, абсурдом и провокацией", т.к. областной совет последние два года не был связан с распределением бюджета.

"Мы не выделяем ни копейки. Мы на это никак не влияем, — настаивает председатель облсовета. — Взятка, так называемая, или неправомерная ли выгода — это если человек предоставляет какие-то услуги и за это с ним как-то рассчитываются или благодарят. С нашей стороны не было никаких действий".

Более подробные комментарии относительно своего задержания и подозрения Головко дать отказался, т.к. следствие еще не завершено.

По словам чиновника, он вернулся к исполнению служебных обязанностей, потому что он подозреваемый, а не подсудимый.

Головко также упомянул об угрозах со стороны УПЦ московского патриархата, которые якобы поступали перед задержанием, но в соответствующие службы он решил не обращаться. Сейчас же, по его словам, имеются записи, переписка — и полиция над этим работает.

Дело Михаила Головко

Главу Тернопольского областного совета вместе с двумя заместителями руководителя Тернопольской ОВА задержали 26 июня.

По информации НАБУ, их разоблачили с поличным после передачи третьей части взятки — сумма была более 600 000 гривен.

Следствие считает, что тернопольские чиновники требовали от местного бизнесмена и волонтера более 2,4 млн грн за акты выполненных работ за подписание коммунального предприятия Тернопольского облсовета.

Должностные лица подозреваются по ч. 4 ст. 368 УК – "требование неправомерной выгоды".

Михаил Голово вышел на свободу после внесения залога в размере 805 000 гривен.

Напомним, что НАБУ задержало председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко во время передачи взятки.

Также сообщалось, что НАБУ опубликовало видео с чиновниками из Тернополя, которые попались на взятке.