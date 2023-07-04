"Паша Тесла на подзарядке": митрополит УПЦ МП пошутил над своим прозвищем во время суда (видео)

Митрополит Павел заявил, что все время находится на "подзарядке" и показал журналистам свой электронный браслет на ноге.

Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел (Петр Лебедь) во время судебного заседания пошутил над своим прозвищем "Паша Мерседес". Об этом 4 июня телеканал "Прямой".

На видео, которое распространяется в сети, митрополит Павел говорит журналистам, что он уже не "Паша Мерседес", а "Паша Тесла", а затем показывает свой электронный браслет на ноге.

"Я уже не "Паша Мерседес". Я уже – "Тесла". Благодаря вам, поменял", — сказал митрополит.

Он также заявил, что все время находится на "подзарядке".

Телеканал сообщил, что 30 июня Соломенский суд Киева продлил круглосуточный домашний арест для патриарха Павла.

Напомним, утром 1 апреля митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Киево-Печерского монастыря, Служба безопасности Украины вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

В тот же день Шевченковский районный суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста с ношением электронного браслета. Изначально митрополит просил перенести судебное заседание на другой день из-за проблем со здоровьем, но суд отклонил перенесение и избрал меру пресечения.