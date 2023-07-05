Будет волонтером: экс-генпрокурор Юрий Луценко покинул ряды ВСУ из-за инвалидности

Бывший политик сообщил, что военная врачебная комиссия вынесла решение о его непригодности к службе.

Экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко покидает ряды ВСУ. По словам политика, военная врачебная комиссия (ВВК) установила ему инвалидность, что привело к приказу о его снятии с военного учета. Об этом Юрий Луценко сообщил у себя на странице в Facebook.

Политик отметил, что за время службы в рядах ВСУ он стоял на защите Киева, вступив в ряды теробороны, позже проходил службу в Николаеве и на Херсонском направлении, а затем в Бахмуте.

"Для мены было честью служить в такой армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима", — написал Луценко.

Бывший генпрокурор Украины не стал раскрывать подробности травмы, которая привела к увольнению из армии, но зато сообщил, что теперь готовится "приближать победу" в качестве волонтера.

Напомним, в феврале 2023 года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный назначил Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов. Перед этим экс-генпрокурор удостоился звания капитана.

Луценко стал командиром взвода роты ударных беспилотных авиакомплексов в период уличных боев в пригороде Бахмута. Бывший генпрокурор Украины называл свое назначение "рядовым" событием, удивляясь активному всплеску комментариев от "друзей и недругов" по этому поводу, и отшучивался, что "карьера, наконец, пошла вверх".

Как писал ранее Фокус, ряды ВСУ продолжают пополнять известные украинцы. Так недавно повестку получил заслуженный артист Украины, 38-летний певец Виталий Козловский. Его направили на обучение в Киевскую область.

Напомним, 4 июля спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявлял о том, что российские вооруженные силы применяют химическое оружие против украинских военных на Бахмутском направлении.