В Польше украинка потеряла руку и может оказаться за решеткой: подробности от полиции (фото)

Украинку после инцидента доставили в больницу, где ей ампутировали часть руки. Установлено, что гражданка Украины находилась в состоянии алкогольного опьянения.

36-летняя украинка в Польше попала в ДТП, в результате которого потеряла руку. Инцидент произошел в польском городе Гнезно Великопольского воеводства. Об этом сообщает местная полиция.

Так, гражданка Украины, находясь за рулем автомобиля "Мерседес", ехала по центру города. На участке с движением по кругу она проигнорировала ПДД и поехала прямо, никуда не сворачивая. Ее авто влетело в островок безопасности и снесло несколько дорожных знаков. Далее автомобиль на скорости перевернулся.

В результате ДТП водителя с травмами доставили в медучреждение. У женщины диагностировали тяжелое повреждение руки, из-за чего ей провели операцию по ампутации. Украинка потеряла левую конечность до середины плеча.

В автомобиле женщины также находился 26-летний пассажир, гражданин Грузии. Он отделался легким испугом, и его доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

На полицейскую площадку привезли и разбитое авто, которое, к тому же, не имело активного полиса ОС.

Установлено, что на момент инцидента гражданка Украины находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ее крови обнаружили 2,3 промилле алкоголя.

По словам правоохранителей, это настоящее чудо, что в результате такого ДТП больше никто не пострадал. За совершение ДТП в нетрезвом состоянии украинку лишат водительских прав минимум на 3 года. Ей также грозит тюрьма.

Напомним, что в районе города Карпачи в лесу лесники обнаружили тело украинки. Оно находилось в палатке. Правоохранители установили личность женщины. Известно, что ей было 38 лет, и она была гражданкой Украины.

Ранее сообщалось, что в Польше трагически погиб украинец. 49-летний работник трактором косил траву на берегу пруда и сполз в воду. Мужчина не смог выбраться из воды и погиб.