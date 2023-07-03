В Польше в палатке посреди леса обнаружили тело 38-летней украинки

Тело женщины обнаружили лесники, которые проводили уборку в лесу. Они сразу сообщили в полицию.

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В районе города Карпачи в Нижнесилезском воеводстве в Польше лесники обнаружили тело женщины. Оно находилось в палатке, разбитой на территории леса. Об этом сообщает польское издание wprost.pl.

В местной полиции о происшествии рассказывают без особых подробностей.

"На месте проводились процессуальные действия с участием прокурора. Тело направлено на экспертизу, которая установит причину смерти", — сообщила пресс-офицер Главного управления муниципальной полиции в Еленя-Гуре Эдита Багровская.

По ее словам, правоохранители уже установили личность женщины. Известно, что ей было 38 лет, и она была гражданкой Украины.

Журналисты местных СМИ жалуются, что правоохранители предоставили очень мало информации об этом случае.

Что стало причиной смерти женщины, пока неизвестно. Обстоятельства происшествия выясняет полиция под руководством прокуратуры. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что в Польше погиб гражданин Украины. Он трактором косил траву и упал в реку. Трактор в результате падения зажал мужчину, лишив его шанса спастись.

Ранее сообщалось, что в Польше с крыши дома сняли 4-летнюю девочку из Украины. Ребенок ходил по краю здания, пока ее нетрезвая мать спала в квартире.