У Польщі в наметі посеред лісу виявили тіло 38-річної українки

Тіло жінки виявили лісники, які проводили прибирання в лісі. Вони одразу повідомили до поліції.

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В районі міста Карпачі в Нижньосилезькому воєводстві в Польщі лісники виявили тіло жінки. Воно перебувало в наметі, розбитому на території лісу. Про це повідомляє польське видання wprost.pl.

У місцевій поліції про подію розповідають без особливих подробиць.

"На місці проводилися процесуальні дії за участі прокурора. Тіло направлено на експертизу, яка встановить причину смерті", — повідомила пресофіцерка Головного управління муніципальної поліції в Єленя-Гурі Едіта Багровська.

За її словами, правоохоронці вже встановили особу жінки. Відомо, що їй було 38 років, і вона була громадянкою України.

Журналісти місцевих ЗМІ скаржаться, що правоохоронці надали дуже мало інйформації про цей випадок.

Що стало причиною смерті жінки, поки невідомо. Обставини події з'ясовує поліція під керівництвом прокуратури. Проводяться заходи для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, що у Польщі загинув громадянин України. Він трактором косив траву і впав у річку. Трактор внаслідок падіння затис чоловіка, позбавивши його шансу врятуватися.

Раніше повідомлялося, що у Польщі з даху будинку зняли 4-річну дівчинку з України. Дитина ходила по краю будівлі, поки її нетвереза мати спала в квартирі.