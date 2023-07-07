Четверо умерли, семеро — в критическом состоянии: в Одесской области зафиксировали массовое отравление людей

Медицинским работникам скорой помощи в Одесской области один за другим пришлось госпитализировать местных жителей, которым стало плохо после употребления водки из местного магазина.

В Одесской области 5 июля произошло массовое отравление людей из-за употребления суррогатного алкоголя. Уже известно о четырех умерших. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Медикам скорой начали поступать вызовы от жителей села Старостино Раздельнянского района, которым стало плохо после употребления водки, которую продавали в местном магазине. Три человека умерли в больнице. Еще один — умер у себя дома. Предварительная причина смерти граждан — токсическое действие и отравление химическими веществами.

В настоящее время семь человек остаются в больнице в критическом состоянии.

Продавщицу, которая продавала суррогатный алкоголь, правоохранители задержали в порядке статьи 208 УКУ. Женщину подозревают в реализации незаконно изготовленных спиртосодержащих веществ, что привело к отравлению и смерти людей.

По факту смерти людей открыто уголовное производство по статьям 115 (Умышленное убийство) и 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, что в российском городе Братск Иркутской области более сотни человек отравились шаурмой в кафе. Работники заведения не соблюдали правила личной гигиены, а в продукции нашли сальмонеллу.

Ранее в 30 россиян умерли в результате отравления сидром. Более 70 человек госпитализированы в тяжелой и средней степени тяжести состояний.