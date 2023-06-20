Вслед за "Мистером Сидром": в РФ более 100 человек отравились шаурмой

Массовое отравление произошло в кафе "Шаурму хочу". Работники заведения не соблюдали правила личной гигиены, а в продукции нашли сальмонеллу.

Related video

В российском городе Братск Иркутской области 101 человек отравился шаурмой в кафе. Об этом сообщил в Telegram 20 июня губернатор области Игорь Кобзев.

Среди пострадавших — 22 ребенка, в больнице оказался 51 человек. По заверению чиновника, всем оказали помощь в полном объеме, а тяжелых случаев отравления нет. Семь пациентов выписали.

Массовое отравление произошло в начале прошлой недели в кафе "Шаурму хочу". Заведение уже закрыл Роспотребнадзор, уточняет "РИА Новости".

Владелец кафе, по утверждению представителей власти, нарушил процесс приготовления и условия хранения продукции. А его работники не соблюдали правил личной гигиены.

"Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла. Эта бактерия попадает в продукты питания, когда при приготовлении пищи нарушаются санитарные требования, а также при использовании предприятиями общепита некачественного сырья", – отметили в Роспотребнадзоре.

Братский горсуд 19 июня отправил владельца кафе под домашний арест на два месяца. Правоохранители открыли уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности".

Роспотребнадзор проводит дополнительное эпидемиологическое расследование.

Напомним, что в России недавно фиксировали случаи гибели от напитка "Мистер Сидр". По состоянию на 7 июня было известно о смерти 30 россиян после употребления алкогольного напитка.

А 15 июня в Одесской области двое детей 8 и 9 лет отравились алкоголем. Несовершеннолетних экстренно госпитализировали.