Массовое отравление сидром в России: количество умерших выросло до 30

В напитке "Мистер Сидр", который продавался в РФ на розлив, были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в опасных для человека пропорциях.

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В Российской Федерации продолжают фиксировать случаи отравления напитком "Мистер Сидр". Об этом пишет русская служба BBC 6 июня.

Сообщается, что 30 россиян умерли в результате отравления сидром. Более 70 человек госпитализированы в тяжелом и средней степени тяжести состояниях. Напиток, который производится самарской компании ООО "Анди", продавался на разлив.

По данным журналистов, больше всего людей пострадало в Ульяновской области, где после распития "Мистера Сидра" скончались 20 граждан. Более 50 жителей региона попали в больницу с отравлением.

В департаменте здравоохранения областной администрации заявили, что "держат ситуацию на контроле".

В публикации также говорится, что экспертиза обнаружила в партии "Мистера Сидра", изъятой в Ульяновской области, опасные дозы метанола и этилбутирата.

В Следственном комитете РФ заявили, что в рамках расследования уголовного дела задержан 32-летний предприниматель Анар Гусейнов, владеющий производством нашумевшего сидра. Ему вменяют совершение преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, что 5 июня стало известно о смерти шести жителей города Димитровград Ульяновской области, которые употребили спиртной напиток, купленный в магазинах "Территория пива". Продукцию поставлял предприниматель из Красноглинского района Самарской области.

Еще мы писали о том, что 24 апреля российские военные во временно оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области понесли потери личного состава из-за отравления неизвестным веществом.