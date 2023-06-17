Госпитализированы в тяжелом состоянии: под Одессой дети отравились алкоголем

В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить, как спиртное попало в руки детей.

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15 июня в Одесской области, в Белгород-Днестровском районе, произошел инцидент, связанный с отравлением двух детей в возрасте 8 и 9 лет алкоголем. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины Катастроф Одесской области.

Дети, пострадавшие от отравления алкоголем, были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

"Прибыв на место по вызову, бригада Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области в составе фельдшера Нединой и водителя Присекар зафиксировали тяжелое состояние несовершеннолетних ребят и экстренно госпитализировали обоих в районную больницу", – говорится в сообщении.

Пока неясно, каким образом дети получили доступ к алкоголю. В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить, как спиртное попало в руки детей.

Врачи подчеркивают важность родительского контроля и бдительности в отношении детей, чтобы предотвращать доступ к спиртным напиткам, бытовой химии и другим веществам, которые могут нанести вред их здоровью.

Напомним, что 5 июня стало известно о смерти шести жителей города Димитровград Ульяновской области РФ, которые употребили спиртной напиток, купленный в магазинах "Территория пива". Продукцию поставлял предприниматель из Красноглинского района Самарской области.

Еще мы писали о том, что 24 апреля российские военные во временно оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области понесли потери личного состава из-за отравления неизвестным веществом.