Слідом за "Містером Сидром": у РФ понад 100 людей отруїлися шаурмою
Масове отруєння сталося у кафе "Шаурму хочу". Працівники закладу не дотримувалися правил особистої гігієни, а в продукції знайшли сальмонеллу.
У російському місті Братськ Іркутської області 101 людина отруїлася шаурмою у кафе. Про це повідомив у Telegram 20 червня губернатор області Ігор Кобзєв.
Серед постраждалих — 22 дитини, у лікарні опинилась 51 особа. Як запевняє чиновник, усім надали допомогу в повному обсязі, а важких випадків отруєння немає. Семерих пацієнтів виписали.
Масове отруєння сталося на початку минулого тижня у кафе "Шаурму хочу". Заклад уже закрив Росспоживнагляд, уточнює "РИА Новости".
Власник кафе, за твердженням представників влади, порушив процес приготування та умови зберігання продукції. А його працівники не дотримувалися правил особистої гігієни.
"Причиною масової захворюваності стала сальмонела. Ця бактерія потрапляє у харчові продукти, коли при приготуванні їжі порушуються санітарні вимоги, а також при використанні підприємствами громадського харчування неякісної сировини", — зазначили у Росспоживнагляді.
Братський міськсуд 19 червня відправив власника кафе під домашній арешт на два місяці. Правоохоронці порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 238 КК Росії "Виробництво, зберігання, збут продукції, що не відповідає вимогам безпеки".
Росспоживнагляд проводить додаткове епідеміологічне розслідування.
Нагадаємо, що в Росії нещодавно фіксували випадки загибелі від напою "Містер Сидр". Станом на 7 червня відомо про смерть 30 росіян після вживання алкогольного напою.
А 15 червня на Одещині двоє дітей 8 і 9 років отруїлися алкоголем. Неповнолітніх негайно госпіталізували.