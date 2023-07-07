Каннабису быть: в Минздраве поддержали легализацию препаратов в медицинских целях

По словам замминистра здравоохранения Игоря Кузина, препараты на основе медицинского каннабиса будут рекомендованы исключительно при лечении пациентов с конкретным перечнем заболеваний.

В Министерстве здравоохранения Украины поддерживают легализацию препаратов, изготовленных на основе медицинского каннабиса. Такое заявление сделал в эфире информационного телемарафона заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Украины Игорь Кузин.

"Со стороны Министерства здравоохранения мы, безусловно, поддерживаем такую законодательную инициативу", — отметил Кузин.

По словам замминистра здравоохранения, в Верховной Раде ожидает своей очереди законопроект, который позволяет использовать препараты, изготовленные из медицинского каннабиса.

Кузин добавляет, что в законопроекте речь идет исключительно о лечении пациентов с хроническими болями, неврологическими и психическими расстройствами. Никакие другие варианты легализации каннабиса там не предусмотрены.

Также санврач отмечает, что препараты будут продавать по рецептам и назначать только в случаях существования доказательной базы по эффективности их использования.

Кроме того, важным этапом будет разработка клинических протоколов дозировки и перечня конкретных случаев для которых применим медицинский каннабис. На это может уйти до полугода. Также препараты должны пройти регистрацию в Украине.

Кузин добавляет, что Минздрав уже положительно оценил законопроект. Теперь дело за депутатами Верховной Рады. Если документ одобрят, то его реализация после принятия займет от полугода до года.

Кузин в эфире с 03:15:15

Напомним, на рассмотрении в Верховной Раде находится правительственный законопроект №7457 "О легализации медицинского каннабиса", его уже поддержал профильный комитет парламента.

Фокус ранее писал о том, что в поддержку легализации медицинского каннабиса высказался и президент Украины Владимир Зеленский. По словам гаранта, страна нуждается в сильной отрасли ментальной и физической реабилитации.