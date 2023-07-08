Ожидают выступление Зеленского: во Львове монтируют сцену и собираются люди (фото, видео)

По информации СМИ, в город приехал президент вместе с командирами обороны Мариуполя, которые сегодня вернулись в Украину из Турции.

Вечером 8 июля в центре Львова у памятника Шевченко монтируют сцену и собираются люди. На входе патрульные проверяют вещи. По информации местных журналистов, в город приехал Владимир Зеленский и командиры обороны Мариуполя, которые ранее в этот же день вернулись в Украину из Турции.

Собравшиеся ожидают выступления президента. Однако патрульные сообщают журналистам, что на месте, где монтируют сцену, планируют провести массовую молитву по случаю 500-го дня полномасштабного вторжения.

Напомним, днем 8 июля президент Зеленский сообщил о возвращении домой пятерых командиров полка "Азов". Среди них командир полка "Азов" Денис "Редис" Прокопенко, его заместитель Святослав "Калина" Паламара, командир 36-1 бригады морпехов Сергей "Волына" Волынский. Чуть меньше года они находились в Турции после обмена военнопленными в сентябре 2022 года, в ходе которого удалось вернуть домой многих защитников "Азовстали". Взамен российской стороне передали народного депутата и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

На случившееся уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Анкара и Киев нарушили все договоренности, вернув командиров "Азова" домой.

Фокус также писал о том, что в начале июля у защитника "Азовстали" Паламара "Калины" родилась дочь Квитослава. Супруга замкомандира "Азова" Антонина Паламар поделилась радостную новостью, сообщил, что муж был очень счастлив, узнав о пополнении в их семье. Для пары это уже второй ребенок.

Также Фокус сообщал, что к 500 дню полномасштабной войны в Офисе президента опубликовали видеоролик, в котором Владимир Зеленский вместе с командующими армией поблагодарил украинцев за стойкость и защиту страны.