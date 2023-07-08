"Идем вперед": Зеленский и командующие армией на 500 день войны обратились к украинцам (видео)

В видеоролике, записанному к 500-му дню с начала полномасштабного вторжения, президент выразил почтение всем, кто долгое время стоит на защите свободы и независимости Украины.

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"Идем вперед", — такими словами президент Владимир Зеленский и руководители различных военных ведомств страны обратились к украинцам на видеоролике, посвященном 500 дню с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За кадром глава государства поблагодарил воинов, стойко защищающих страну на поле боя. Видео опубликовали в Telegram-канале президента.

"500 дней полномасштабной войны. И ни дня слабости. Спасибо всем, кто сражается ради свободы и независимости Украины!" – написал Владимир Зеленский.

В двухминутном ролике показаны кадры боев, освобождение украинской армией населенных пунктов от российских оккупантов, а также короткие обращения командующих Сил обороны, среди которых главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Силами спецопераций Вооруженных сил Украины Виктор Хоренко и другие. Все участники видеоролика говорят фразу: "Идем вперед!"

Закадровый текст читает Владимир Зеленский.

"500 дней уничтожаем оккупантов, защищаем Украину, заботимся об украинцах и каждый день пробуем новый шаг вперед. Мы идем к победе. Мы идем вперед. Спасибо каждому и каждой", — говорит президент.

Ранее в Офисе президента опубликовали обращение Владимира Зеленского, записанное на острове Змеиный, куда гарант отправился после визита в Турцию.

"Сегодня мы почтили здесь наших, украинских героев – всех воинов, которые сражались за этот остров, которые освободили его. И хотя это небольшой клочок суши посреди нашего Черного моря, это большое доказательство того, что Украина вернет себе каждую частицу своей территории", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее Фокус писал о главных сражениях российско-украинской войны, продолжающейся полтора года.

Также 8 июля стало известно, что из Турции в Украину возвращаются пять командиров защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе, которые по договоренности с Анкарой после обмена военнопленными в сентябре 2022 года должны были оставаться там до окончания войны. Владимир Зеленский опубликовал фото с бойцами и сообщил радостную новость.