Хотел скрыть следы преступления: судья Тандыр был пьян во время ДТП, — ГБР

По информации следствия, часть экспертиз находится еще на финальной стадии, однако уже сейчас подтверждено — водитель сел за руль и сбил человека в состоянии алкогольного опьянения.

Судебно-психологическая экспертиза показала, что судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр пребывал в состоянии алкогольного опьянения, когда совершил наезд на нацгвардейца Вадима Бондаренко. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в комментарии изданию "Факты" 11 июля.

По информации следователей, судья принимал все меры для того, чтобы сокрыть следы алкогольного опьянения и пытался предотвратить установление точного количества алкоголя во время проверки. Использовал он для этого свои юридические знания и профессиональные навыки.

Уже было проведено несколько экспертиз, а некоторые из них находятся на завершающей стадии.

"По полученным результатам мы можем констатировать, что факт пребывания судьи Тандыра в момент смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения является доказанным. В частности, это полностью подтверждается выводами судебно-психологической экспертизы", — говорится в сообщении.

В ближайшее время следствие получит результаты экспертизы, которая и выявит точное содержание алкоголя в крови.

Напомним, 26 мая сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с летальным исходом. Судья ночью сбил военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко и тот скончался на месте от полученных травм. Алексей Тандыр был задержан, но сначала отказался проходить проверку на наличие алкоголя в крови.

27 мая Печерский суд столицы начал рассматривать дело судьи. Примечательно, что во время заседания он заявил, что не считает себя виноватым в трагедии и сразу же начал жаловаться на плохое самочувствие.