Находится под санкциями: ВАКС конфисковал имущество российского дизайнера Лебедева

Суд взыскал две квартиры в центре Киева площадью 193 и 138 квадратных метров.

Высший антикоррупционный суд рассмотрел иск, поданый Министерством юстиции, и принял решение о взыскании активов в Киеве у дизайнера и российского пропагандиста Артемия Лебедева. Об этом сообщает директор Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

Суд взыскал в пользу государства две квартиры в центре Киева: одну площадью 138 квадратных метров на Ярославовом Валу и другую площадью 193 квадратных метров на улице Саксаганского.

Известно, что первая квартира принадлежит непосредственно Артемию Лебедеву, в то время как вторую квартиру он переписал на имя своего друга-программиста несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Чем известен Артемий Лебедев

Артемий Лебедев попал под санкции Украины в январе 2022 года из-за его открытой распространения антиукраинской пропаганды и посещения оккупированных территорий. В июле того же года он посетил территорию оккупированного завода "Азовсталь" и сделал селфи на крыше оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Напомним, в марте 2017 года СБУ запретила въезд на территорию Украины российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву. В свое время он назвал "идеальной" операцию РФ по оккупации Крыма.

27 января 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении персональных санкций к Артемию Лебедеву из-за его украинофобских взглядов и посещений Крыма и ОРДЛО.