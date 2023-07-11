Сотрясение мозга и сломанный палец: в Одессе пьяница избил офицера полиции, — соцсети (видео)

Группа полицейских гонялась за одесситом, которому несколько раз удавалось вывернуться из цепких рук правоохранителей. В конце концов мужчину задержали: он отбивался достаточно искусно.

В Одессе группа правоохранителей едва задержала полураздетого пьяного мужчину. Пьяница настолько мощно сопротивлялся, что один из правоохранителей — старший лейтенант — оказался в больнице с целым букетом травм: от сотрясения мозга до сломанного пальца. Видео задержания опубликовано в местном Telegram-канале "Х* Одесса".

Видео сняли случайные свидетели избиения на улице Одессы.

На первой части видео — "охота" на пьяницу: его пытается задержать трое полицейских, а он отбивается ногами и постоянно убегает. "Гонки" происходят на улице Дальницкой, д. 25, указано в заметке.

Полицейские пытаются задержать одессита

На другом видео — пьяный мужчина, которого все же задержали. Теперь он отвечает на вопросы, которые ему задает полиция. На вопрос о месте жительства заявляет, что живет в "Киевской руси, в бывшей славянской пустыне".

Когда же у задержанного интересуются о причинах правонарушения, он вспоминает любовь и сатану, говорит — "Влюбился, брат! Мой адрес — любовь, алтарь для сатаны".

Одессит, которого задержала полиция, объясняет мотивы своих поступков Фото: Скриншот

По итогам задержания старший лейтенант полиции оказался в больнице со следующим набором травм: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и сломанный палец.

Отметим, на момент публикации ГУ Национальной полиции в Одесской области не сообщило о причинах инцидента в Одессе.

Напоминаем, 6 июля стали известны детали об избиении, которое совершил на Закарпатье работник Территориального центра комплектования. Как выяснилось, мужчина неоднократно бил людей и пьянствовал, при этом соседи называли его состояние"планка падает".

Тем временем в Турции произошел инцидент с российским туристом. В сети опубликовали видео, на котором охрана турецкого отеля избила россиянина. Впрочем, позже выяснилось, что инцидент исчерпан — стороны конфликта извинились друг перед другом.