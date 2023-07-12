В женской одежде и со шляпой: киевлянин нашел способ обогатиться, но полиция не оценила

36-летний мужчина прибегнул к конспирации, чтобы украсть полмиллиона долларов. Теперь за "креативное" ограбление ему грозит 12 лет за решеткой.

36-летний киевлянин с криминальным опытом по предварительному сговору с еще двумя неустановленными лицами украл в Одессе 500 тысяч долларов. Деталями дела 12 июля поделились в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Неизвестные следствию фигуранты предоставили злоумышленнику информацию о том, что житель Одессы держит дома крупную сумму денег. Киевлянин отправился на ограбление, пытаясь выдать себя за женщину. Для этого мужчина переоделся в соответствующую одежду и спрятал лицо под шляпой. В полиции объяснили, что грабитель хотел запутать следы и остаться неопознанным.

В женском наряде преступник поднялся на 15 этаж многоквартирного дома, открыл помещение заранее заготовленным ключом и похитил 500 тысяч долларов. Однако избежать наказания даже несмотря на конспирацию мужчине не удалось — его задержали уже в Киеве.

Правоохранители провели обыски дома у задержанного и других лиц, которых подозревают в причастности к ограблению. Полицейские изъяли женскую одежду и часть денег.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Киевлянину сообщили о подозрении в тайном похищении чужого имущества и проникновении в жилище. За это злоумышленнику грозит 7-12 лет заключения с конфискацией.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 18 миллионов гривен", — проинформировали в Нацполиции.

Напомним, в центре Одессы обнаружили части тела молодого парня. В полиции объяснили, что он мог подорваться на гранате.

11 июля в ГПСУ поделились новой схемой для выезда за границу. Мужчина заплатил 8 000 гривен за брак с женщиной, старше его более чем на 20 лет.