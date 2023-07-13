Легализация медицинского каннабиса: Рада поддержала законопроект в первом чтении

"За" законопроект №7457 проголосовали 268 из 341 присутствовавших депутатов.

В четверг, 13 июля, Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №7457, касающийся легализации медицинского каннабиса. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

За соответствующий проект закона проголосовали 268 депутатов.

Что известно про легализацию каннабиса

В Министерстве здравоохранения Украины поддерживают легализацию препаратов, изготовленных на основе медицинского каннабиса. Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Украины Игорь Кузин.

В законопроекте речь идет исключительно о лечении пациентов с хроническими болями, неврологическими и психическими расстройствами. Никакие другие варианты легализации каннабиса там не предусмотрены.

Кроме того, важным этапом будет разработка клинических протоколов дозировки и перечня конкретных случаев для которых применим медицинский каннабис. На это может уйти до полугода. Также препараты должны пройти регистрацию в Украине.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в поддержку легализации медицинского каннабиса высказался и президент Украины Владимир Зеленский. По словам гаранта, страна нуждается в сильной отрасли ментальной и физической реабилитации.