Отрицал существование Украины: митрополиту УПЦ МП Павлу вручили новое подозрение (фото, видео)

Сообщается, что митрополит дал интервью одному из отечественных СМИ, в котором отрицал существование Украины как суверенного государства и называл вооруженную агрессию РФ гражданским конфликтом.

Служба безопасности Украины разоблачила митрополита УПЦ (МП) Павла на новых фактах подрывной деятельности против своей страны. Ему уже предъявили подозрение. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сообщается, что за день до оглашения ему первого подозрения от СБУ митрополит дал интервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства.

СБУ сообщила о новом подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) Фото: СБУ

"Также фигурант назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", продолжающимся с 2014 года", — сказано в сообщении.

По словам сотрудников СБУ, судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты. Поэтому митрополит получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно);

ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины за совершенное должностным лицом повторно).

СБУ сообщила о новом подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) Фото: СБУ

В СБУ сообщили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения митрополиту в виде содержания под стражей. Также продолжаются следственные действия. Клирику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Уголовное преследование митрополита Павла

Напомним, утром 1 апреля 2023 года митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Киево-Печерского монастыря, Служба безопасности Украины вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

В тот же день Шевченковский районный суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста с ношением электронного браслета. Изначально митрополит просил перенести судебное заседание на другой день из-за проблем со здоровьем, но суд отклонил перенесение и избрал меру пресечения.