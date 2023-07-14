В Крыму после освобождения будут выращивать медицинский каннабис, — Ташева

Подобная идею возникла у участников саммита Крымская платформа год назад, когда они работали над стратегией экономического восстановления полуострова после его возвращения в состав Украины.

После того как Украина деоккупирует полуостров Крым, там могут начать выращивать медицинский каннабис в случае его легализации в стране. Об этом заявила представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева у себя на странице в Facebook.

По ее словам, идея возникла еще в прошлом году во время работы над стратегией экономического восстановления полуострова на саммите Крымская платформа. В обсуждении принимали участие команда Киевской школы экономики, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, а также Центр оборонных стратегий.

"Выращивание медицинского каннабиса в отдельных регионах Крыма (после его легализации в Украине). Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорта его в другие страны, где это вещество легализовано". Именно эта идея год назад была отражена в документе", — сообщила Ташева.

Она поблагодарила народных депутатов Верховной Рады, которые 13 июля поддержали в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины согласны с необходимостью легализовать в нашей стране препараты, изготовленные на основе медицинского каннабиса. Их будут назначать исключительно для пациентов с хроническими болями, неврологическими и психическими расстройствами. Никакие другие варианты легализации каннабиса не предусмотрены.

Важным этапом после принятия Верховной Радой закона в целом будет разработка клинических протоколов дозировки и перечня конкретных случаев, при которых можно назначать медицинский каннабис. На это может уйти до полугода. Кроме того, препараты на основе медицинского каннабиса должны пройти регистрацию в Украине.

Фокус писал о том, что в поддержку легализации медицинского каннабиса высказывался президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что наша страна должна применять лучшие мировые практики в реабилитации, даже если они кажутся сложными или непривычными.