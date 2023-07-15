Итальянец, создавший мурал о девочке в Мариуполе, украл изображение у фотографа из Австралии

Австралийка Хелен Уиттл опубликовала оригинальный снимок девочки, который поддерживающий РФ художник использовал для создания рисунка о "детях Донбасса" на стене дома. Фотограф утверждает, что итальянец взял кадр без ее разрешения.

Итальянский художник Джорит Чиро Черулло, который нарисовал мурал о "детях Донбасса" на стене дома в оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области, использовал фотографию, сделанную австралийским фотографом Хелен Уиттл без ее разрешения. Об этом Уиттл сообщила у себя на странице в Instagram.

"Спасибо всем, кто обратился ко мне. Мне сообщили, что моя фотография, сделанная в 2018 году, была использована для создания мурала в Мариуполе, Украина. Художник не связывался со мной и я не давала разрешения на использование этой фотографии. Мои мысли и мнение никоим образом не совпадают с мнением художника", — написала Уиттл на своей странице, где показала оригинальное фото девочки.

Напоминаем, что уличный художник Джорит Чиро Черулло из Неаполя, Италия нарисовал мурал на стене многоэтажного дома в оккупированном Мариуполе. Художник заявил, что дети Донбасса "8 лет живут под бомбами". Он считает, что все новости о вторжении России в Украину – ложь, а Киев якобы давно контролируется США.

Фокус уже писал кто такой Джорит Чиро Черулло и о его утверждениях о войне в Украине.

Напоминаем, 12 июля советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты распространяют ложную информацию о безопасности в городе, чтобы туда приехало на отдых побольше россиян. Но те остаются недовольными, ведь город в ходе боев превратился в руины.

Также ранее Андрющенко сообщил том, что российские оккупанты подтягивают резервы в Донецкую область. Около 7-10 тысяч новых солдат ВС РФ зафиксировали в Мариупольском районе.