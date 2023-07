"Черный пиар — тоже пиар": внучка Данилова объяснила, почему ее клип показали на экране Gulliver

Пресс-служба ТРЦ Gulliver встала на защиту 16-летней Маши Даниловой из-за ложных публикаций в СМИ. Оказалось, что предположения о трате миллиона гривен на рекламу не имеют ничего общего с реальностью.

Украинская певица и внучка секретаря СНБО Маша Данилова сделала репост публикации с критикой журналистов за распространение ложной информации. Об этом известно из ее соцсетей.

В истории в Instagram говорилось, что СМИ опубликовали непроверенные данные о стоимости показа видео на экране столичного ТРЦ. Недавно сеть взорвалась новостями о том, что в центре Киева на экранах Gulliver показали клип к новой песне Даниловой. Журналисты указывали якобы стоимость этой опции — миллион гривен, однако автор текста над таким предположением лишь посмеялся.

Сколько же стоила реклама на экранах Gulliver Маше Даниловой?

В соцсетях ТРЦ Gulliver предоставили официальный ответ на обвинения Даниловой. Пресс-служба указала, что "ложная огласка" расстроила представителей центра.

"На самом деле трансляция имиджевого ролика на экранах была предоставлена артистке как благодарность за ее участие в благотворительном мероприятии "Для детей ради будущего", которое Gulliver проводил 10 июня 2023 года совместно с dity.help. Dity.Help, в свою очередь, предоставляют промоподдержку артистам, которые участвуют в благотворительных акциях, на музыкальном канале М1, на радиостанциях TAVR Media и на страницах собственных соцсетей. Это благодарность, уважение к работе артиста и нормальные профессиональные отношения", — говорится в посте Gulliver.

Пресс-служба поблагодарила Данилову за неоднократное участие в благотворительных проектах и пожелала не волноваться из-за распространения ложных новостей.

"Надеемся, что наш пост поможет установить справедливость и инцидент будет исчерпан", — подчеркнули в Gulliver.

Реклама "на миллион" оказалась бесплатной: ответ Даниловой

Сама Маша Данилова заявила, что считает черный пиар также пиаром. Об этом известно из ее интервью "УНИАН".

"Я и моя семья не зависим друг от друга финансово. Мне приятно наблюдать за реакцией и интересом к моей личности в различных СМИ. На сегодняшний день мы все знаем о доходе артиста от цифровых площадок и роялти. Благодаря хейтерам, я даже немного заработала, потому что мой клип посмотрели много раз. Тем более 30-секундный ролик на экранах Gulliver я получила так же как и другие артисты — бесплатно, как благодарность от ТРЦ и платформы dity.help", — отметила певица.

Девушка прокомментировала и слухи вокруг причастности ее дедушки — секретаря СНБО Алексея Данилова — к ее творчеству. По ее словам, Данилов один из первых слушает новые песни и гордится своей внучкой. Артистка подчеркнула, что консервативный дедушка воспитал ее как самостоятельную личность, способную развиваться без помощи других.

"Так сложилось, что я — внучка своего дедушки, который является уважаемым лицом в стране. Все думают, что это круто и легко, но нет, мне в несколько раз сложнее. К сожалению, никто не верит в искренность, все верят в деньги. Наверное, читать о средствах интереснее, чем о чистой мечте и большом труде", — заявила Данилова.

Напомним, на днях на экранах киевского ТРЦ Gulliver показали клип на песню Маши Даниловой "Кайф". 16-летняя певица сама поделилась успехом в соцсетях, опубликовав видео с танцами вблизи торгового центра.

