В центре Киева показали клип 16-летней внучки секретаря СНБО Данилова (видео)

Маша Данилова заявила, что попасть на "большие экраны" страны было ее недосягаемой мечтой, которая стала реальностью. Клип начинающей певицы показывали на ТРЦ "Гулливер".

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16-летняя внучка секретаря СНБО Маша Данилова — начинающая певица, сумевшая добиться определенного успеха. На днях рекламу ее клипа на песню "Кайф" показали на экране ТРЦ "Гулливер" в центре Киева. Радостной новостью Маша поделилась со своими подписчиками в Instagram.

"Пишу и не верю. На главных экранах страны. Не верю! Это же с ума сойти можно. Мечта, кототорая кажется недосягаемой, стала реальностью! Все возможно, если очень сильно верить и много работать! Все реально, друзья", — подписала Маша видео. На записи видно, что вместе с певицей возле "Гуливера", где крутят рекламу ее клипа, стоит съемочная группа. Радостная Маша с огромным букетом цветом танцует под свою песню.

Отдельно в посте к видео певица поблагодарила свою семью. Маша подчеркнула, что родители ее самая большая поддержка, сила и опора.

"Дальше больше, пристегните ремни безопасности!" — закончила свое послание к подписчикам девушка.

В клипе на песню "Кайф" снимались известные украинские актеры, среди которых Григорий Бакланов, сыгравший Лаврина в сериале "Поймать Кайдаша", Арам Арзуманян, а также Анастасия Цымбалару.

Как известно, Маша Данилова — одна из девяти внуков секретаря СНБО Алексея Данилова. Девушка неоднократно принимала участие в украинских шоу талантов. У нее есть свой YouTube-канал, где выходят интервью Маши с украинскими звездами. В свои 16 лет певица снялась в двух клипах и записала несколько песен, среди которых "Доля" и "Лампочки". Дебютный трек "Навіщо" Маша выпустила осенью 2022 года. По словам артистки, в песне она передала собственные переживания о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Маша много путешествует и любит люксовые вещи, о чем рассказывает своим подписчикам в Instagram.

Со знаменитым дедушкой у певицы хорошие отношения. По словам Маши, Алексей Данилов "серьезный человек с юмором", она его уважает и поддерживает.

Фокус 3 июля рассказал, как секретарь СНБО Алексей Данилов оценивает внутренне-политическую ситуацию в РФ. По его словам, Россия уже расколота, и нет силы, которая могла бы сохранить ее целостность.