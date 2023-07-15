У центрі Києва показали кліп 16-річної онуки секретаря РНБО Данілова (відео)

Маша Данілова заявила, що потрапити на "великі екрани" країни було її недосяжною мрією, яка стала реальністю. Кліп співачки-початківця показували на ТРЦ "Гулівер".

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16-річна онука секретаря РНБО Маша Данілова — співачка-початківиця, яка зуміла домогтися певного успіху. Днями рекламу її кліпу на пісню "Кайф" показали на екрані ТРЦ "Гулівер" у центрі Києва. Радісною новиною Маша поділилася зі своїми підписниками в Instagram.

"Пишу і не вірю. На головних екранах країни. Не вірю! Це ж з глузду з'їхати можна. Мрія, яка здається недосяжною, стала реальністю! Все можливо, якщо дуже сильно вірити і багато працювати! Все реально, друзі", — підписала Маша відео. На записі видно, що разом зі співачкою біля "Гулівера", де крутять рекламу її кліпу, стоїть знімальна група. Радісна Маша з величезним букетом квітів танцює під свою пісню.

Окремо в пості до відео співачка подякувала своїй родині. Маша підкреслила, що батьки її найбільша підтримка, сила і опора.

"Далі більше, пристебніть ремені безпеки!" — закінчила своє послання до підписників дівчина.

У кліпі на пісню "Кайф" знімалися відомі українські актори, серед яких Григорій Бакланов, який зіграв Лавріна в серіалі "Спіймати Кайдаша", Арам Арзуманян, а також Анастасія Цимбалару.

Як відомо, Маша Данілова — одна з дев'яти онуків секретаря РНБО Олексія Данілова. Дівчина неодноразово брала участь в українських шоу талантів. У неї є свій YouTube-канал, де виходять інтерв'ю Маші з українськими зірками. У свої 16 років співачка знялася у двох кліпах і записала кілька пісень, серед яких "Доля" і "Лампочки". Дебютний трек "Навіщо" Маша випустила восени 2022 року. За словами артистки, у пісні вона передала власні переживання про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Маша багато подорожує і любить люксові речі, про що розповідає своїм підписникам в Instagram.

Зі знаменитим дідусем у співачки хороші стосунки. За словами Маші, Олексій Данілов "серйозна людина з гумором", вона його поважає і підтримує.

Фокус 3 липня розповів, як секретар РНБО Олексій Данілов оцінює внутрішньо-політичну ситуацію в РФ. За його словами, Росія вже розколота, і немає сили, яка могла б зберегти її цілісність.