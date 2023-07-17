Вместо дронов: в Prozorro появился новый тендер на сценарий сериала за 10 млн грн (скриншот)

По словам журналиста Богдана Буткевича, трата средств на съемки сериала — это нецелевое использование бюджета. В условиях войны, необходимо использовать финансирование для обеспечения ВСУ.

В Prozorro появилась информация о новом тендере на закупку сценария сериала "Санаторий Незабудка" за 10 млн грн. Об этом стало известно с официального сайта тендеров.

Тендер на съемки сериала "Санаторий Незабудка"

Инцидент прокомментировал журналист-расследователь Богдан Буткевич.

"Медиа лента пестреет заявлением Арахамии "плохие местные власти, которые не на то средства тратят". Дроны, понимаешь, не покупают, пока россияне уже целые ТРЦ под заводы производства БПЛА превратили. Собственно, это явно новая медиа-кампания ОП, которым нужен какой-нибудь повод, чтобы обвинить мэров. И тут меня немножечко поплавило. Итак, телеканал "фридом" покупает почти на 10 миллионов новогодний сериал "Санаторий незабудка". Это не шутка — это реальный скрин реальной закупки с "Прозорро", — пишет Буткевич.

Также журналист отмечает, что местные власти не могут начать финансировать армию, ведь на следующий день силовые структуры придут с "маски-шоу", обвинят в нецелевом использовании средств местных бюджетов и через ручные суды снимут с должностей.

"Кстати, знаю кучу примеров по стране, когда местные власти помогают своим частям — но делают это непублично. Именно потому, что понимают, что нормально это сделать не получится, потому что на следующий день это использует ОП для своих политических разборок. Зато финансировать на миллиарды гривен телепомойки – это ок, это целевые расходы", — пишет журналист-расследователь Богдан Буткевич.

Напомним, 30 июня журналисты ТСН сообщили, что на территории украинской столицы проводят проверку укрытий, на обустройство которых представители районных государственных администраций потратили бюджетные средства. После скандала с "золотыми" овощерезками в Днепровском районе, выяснилось, что руководство Соломенского района решило завышать стоимость при закупке дверей для уборных по 25 тысяч гривен за штуку и скамеек на 2,3 млн грн. У производителя удалось узнать рыночную стоимость дверей. Общая стоимость дверей составила 25 800 грн за пять, а не за одну. В РГА цену завысили на 400%

Также в феврале в Херсоне аудиторская проверка зафиксировала нарушения при закупке формы для ВСУ. По словам председателя ОГА Александра Прокудина, закупленную для теробороны форму сшили из некачественных материалов. Кроме того, она хранилась на складе, а раздавать украинским защитникам ее как будто и не планировали.