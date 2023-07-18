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Слушал русский рэп: под Киевом парню вручили повестку за музыку оккупантов (видео)

Фото: Национальная полиция | Нацполиция Киевской области составила админпротакол за то, что молодые люди слушали на улице российскую музыку

Молодая пара во время прогулки громко слушала песню российского исполнителя, за что правоохранители составили административный протокол, а мужчину отправили в военкомат. Нарушителя также заставили извиниться на камеру.

Полиция Киевской области вручила мужчине повестку за то, что тот слушал музыку на русском языке и подпевал. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Боярке. По информации правоохранителей, молодая пара во время прогулки громко слушала песню на русском языке. Женщина, которая шла позади, сделала им замечание, однако мужчина стал пререкаться. В ответ она вызвала полицию.

"Мужчина подпевал и даже подтанцовывал рэперу из государства-агрессора. Правоохранители Фастовского управления полиции Киевской области оперативно установили правонарушителей. На обоих составили соответствующие админпротоколы ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Также мужчине вручили повестку в Фастовский РТЦК", — сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Правоохранители также записали видеоролик, на которым мужчина приносит извинения за то, что громко слушал музыку на русском языке.

"За это я искренне извиняюсь", — сказал он на камеру.

Напомним, 13 июля депутаты Киевсовета ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории столицы. Решение касается музыки, русскоязычных книг, а также театральных и цирковых представлений и концертов.

По мнению столичных политиков, таким решением они защищают украинское информационное пространство от влияния государства-агрессора.

Как известно, с октября прошлого года в Украине действует закон, запрещающий использование российской музыки в украинских медиа и общественных местах. Под запретом гастроли и публичное воспроизведение музыки исполнителей, которые были или являются гражданами РФ с 1991 года. Закон предусматривает создание "белого списка" артистов, которые публично осудили действия страны-агрессора. Чтобы попасть в такой лист, они или их законные представители должны подать официальный запрос в Службу безопасности Украины.

Фокус писал, что в начале июля в киевском кафе Дубровка гости исполняли песни российского певца Григория Лепсверидзе (Лепса), известного предложениями денежного вознаграждения за уничтожение танков Leopard, из-за чего возник скандал.