Слушал русский рэп: под Киевом парню вручили повестку за музыку оккупантов (видео)

Молодая пара во время прогулки громко слушала песню российского исполнителя, за что правоохранители составили административный протокол, а мужчину отправили в военкомат. Нарушителя также заставили извиниться на камеру.

Полиция Киевской области вручила мужчине повестку за то, что тот слушал музыку на русском языке и подпевал. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Боярке. По информации правоохранителей, молодая пара во время прогулки громко слушала песню на русском языке. Женщина, которая шла позади, сделала им замечание, однако мужчина стал пререкаться. В ответ она вызвала полицию.

"Мужчина подпевал и даже подтанцовывал рэперу из государства-агрессора. Правоохранители Фастовского управления полиции Киевской области оперативно установили правонарушителей. На обоих составили соответствующие админпротоколы ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Также мужчине вручили повестку в Фастовский РТЦК", — сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Правоохранители также записали видеоролик, на которым мужчина приносит извинения за то, что громко слушал музыку на русском языке.

"За это я искренне извиняюсь", — сказал он на камеру.

Напомним, 13 июля депутаты Киевсовета ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории столицы. Решение касается музыки, русскоязычных книг, а также театральных и цирковых представлений и концертов.

По мнению столичных политиков, таким решением они защищают украинское информационное пространство от влияния государства-агрессора.

Как известно, с октября прошлого года в Украине действует закон, запрещающий использование российской музыки в украинских медиа и общественных местах. Под запретом гастроли и публичное воспроизведение музыки исполнителей, которые были или являются гражданами РФ с 1991 года. Закон предусматривает создание "белого списка" артистов, которые публично осудили действия страны-агрессора. Чтобы попасть в такой лист, они или их законные представители должны подать официальный запрос в Службу безопасности Украины.

Фокус писал, что в начале июля в киевском кафе Дубровка гости исполняли песни российского певца Григория Лепсверидзе (Лепса), известного предложениями денежного вознаграждения за уничтожение танков Leopard, из-за чего возник скандал.