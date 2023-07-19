Секретная записка: Кучма просил премьер-министра Британии поддержать вступление в ЕС

Как следует из рассекреченных документов, западный мир поверил Путину, который обещал бороться с терроризмом. Из-за сотрудничества с президентом РФ отодвинули в сторону евроинтеграцию Украины.

Среди рассекреченных документов британского правительства обнаружили записку второго президента Украины Леонида Кучма. Политик собственноручно написал премьер-министру Великобритании Тони Блэру. В записке говорилось о поддержке евроинтеграционных стремлений украинского народа и об ускорении вступления в ЕС. О событиях 20-летней давности пишет русская служба BBC.

Как выяснилось, в Британии рассекретили отдельные документы Национального архива. Среди рассекреченных бумаг привлекли внимание два документа, которые получил Тони Блэр 20 лет назад.

Первый документ — письмо от советника по европейским вопросам Роджера Лиддла. Советник написал премьеру, что Украина хотела бы ускорить вступление в ЕС.

Второй документ — официальная просьба относительно евроинтеграции, отправленная Леонидом Кучмой. К официальным бумагам было прикреплено личное обращение. Политик отметил, что считает Блэра "искренним другом" Украины, и поэтому хотел бы надеяться на "личную поддержку в этом исключительно важном вопросе".

При этом украинский народ видел, что западный мир действует не в интересах Украины, зато намеренно "сбивает с намеченного курса". Об этом говорится на страницах письма Лиддла, в котором он описывал текущее положение дел.

Другие документы содержат отношение британцев к Путину и переговорам Украины по ЕС.

Чем Россия привлекла ЕС и США

Издание напомнило, что в ноябре 2001 года премьер Британии вдохновлялся сотрудничеством с президентом России Владимиром Путиным — об этом он написал тогдашнему генсеку НАТО Робертсону.

За два месяца до того произошла террористическая атака Аль-Каиды на США, и британский политик услышал от россиянина заверения, что он серьезно настроен бороться с терроризмом.

Как свидетельствуют рассекреченные документы, Блэр действительно считал, что "мы реально можем достичь нового уровня евроатлантической безопасности".

Как относились британские политики к вступлению Украины в ЕС

Еще в одном рассекреченном документе британский посол в Украине Роланд Смит спрашивал у министра иностранных дел Джека Стро: что это за странную формулировку он встретил при упоминании Украины, а также Беларуси и Молдовы. Эти три страны в ЕС почему-то называли "особыми соседями".

По мнению посла, подобные формулировки намекают, якобы ЕС уже установил окончательную границу на востоке и указанные страны теперь всегда будут за пределами этой границы.

Переговоры о вступлении в ЕС

Ряд писем Лиддла показывают, что британский политик понимал важность Украины, но его не понимали на западе.

Леонид Кучма заявил о желании Украины вступить в ЕС в 1998 году, напоминает ВВС. Между тем в Крыму в июле 2001 года состоялись очередные европереговоры. По их итогам Лиддл написал Блэру, что поддержка Украины могла бы серьезно защитить восточные границы Европы и остановила бы экспансию России на запад.

После того в декабре состоялся еще один раунд переговоров о вступлении в ЕС. Тогда Лиддл написал, что "украинцы уехали подавленными". Причина угнетения — "большинство Европы и новая администрация США их отвергают".

Напоминаем, во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе Украину заверили, что она станет членом Альянса. Даты вступления пока не назвали, зато перечислили, какую именно помощь она получит в ближайшее время.

Что касается вступления в ЕС, то украинское правительство получило от Европы список реформ, которые нужно воплотить в жизнь. Одна из реформ — судебная, которая, впрочем, происходит медленно. Об этом свидетельствует арест председателя реформированного Верховного Суда Всеволода Князева — его подозревают в получении взятки.