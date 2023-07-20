"Погиб ужасной смертью": в Киеве обвинили врачей в смерти бойца ВСУ (фото, видео)

Сослуживец погибшего утверждает, что защитника избили охранники больницы, в которой он лечился, а сотрудники медучреждения и следователи, фиксировавшие смерть, умолчали о побоях.

Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вадим с позывным "Физрук" погиб на территории Киевской городской клинической больницы N°4 Соломенского района, где проходил лечение. Об этом написала подруга бойца Алина Ицелева в Instagram 18 июля.

"Четыре часа он лежал и умирал на улице, и никто ничего не сделал, чтобы ему помочь! Его сослуживец, безуспешно призывая работников больницы выполнить свой долг, был вынужден вызвать карету скорой помощи, которая ехала из другого медучреждения!" — говорится в публикации.

Девушка сообщила, что после того, как военного занесли в помещение больницы, вместо того чтобы положить в реанимацию, его привязали к кровати. Спустя 16 часов было официально объявлено, что Вадима застала "внезапная смерть".

"Я сидела в больнице этой ночью и смотрела на отца, который рыдал в коридоре, говоря, что Вадим не погиб под Марьенкой, но погиб здесь в Киеве. Погиб ужасной смертью", — написала Алина в stories.

Сослуживец погибшего Дарий Зияде с позывным "Сириец" заявил, что сотрудники больницы и следователи, фиксировавшие смерть, умолчали о побоях. По его словам, Вадима избили охранники медучреждения.

"Дело пытались замять, но понятно, что им это уже не удастся, причем охрана больницы после нанесения тяжелых побоев бросила его", — написал военный в своем Telegram-канале.

Дарий Зияде утверждает, что следователь Варвара Кротенко, которая выехала в больницу в первый день смерти военного просто расписалась "где надо" и поехала дальше "по своим делам". Он также опубликовал видео со старшим следователем Еленой Иванец, которая, по его словам, причастна к этому делу.

Что говорят в полиции

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что правоохранители выясняют обстоятельства смерти 31-летннго военнослужащего в одной из больниц Соломенского района. В ведомстве отметили, что мужчина скончался 17 июля в медучреждении, где проходил лечение последние несколько недель.

В полиции также заявили, что 16 июля мужчину обнаружили на улице на территории больницы в "возбужденном и неадекватном состоянии". О побоях в заявлении ведомства не упоминалось.

Сообщается, что по данному делу начаты два уголовных производства: по ч. 1 ст. 115 УК – умышленное убийство и ч. 1 ст. 140 УКУ – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

"Для установления окончательной причины смерти военного проводится судебно-медицинская экспертиза", — заключили в полиции.

Что говорят в больнице

На момент написания публикации официальных комментариев Киевской городской клинической больницы N°4 Соломенского района касательно смерти военнослужащего "Физрука" не поступало.

Напомним, что 27 июня во Львовской области обвинили капитана Ивана Зозульчака в избиении солдата Назара Матвиишина, который недавно вернулся с фронта на ротацию. Сестра потерпевшего сообщила, что ее родной брат попал во Львовский военный госпиталь с острым аппендицитом, однако во время операции медики выявили сильные травмы внутренних органов.

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