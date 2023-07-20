Погода в Украине на выходных: синоптик рассказал, какие области накроет дождями (карта)

По данным синоптика Игоря Кибальчича, в субботу и воскресение в некоторых областях температура воздуха будет достигать +37 градусов.

В субботу и воскресение на территории большинства областей Украины ожидается жаркая погода, однако в некоторых регионах возможны осадки. Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича для портала Meteoprog.

По данным синоптика, в субботу, 22 июля, существенных осадков не предвидится, однако в отдельных регионах возможны дожди с грозами.

Ночью температура воздуха ожидается в районе +15+20 градусов, а днем– +25+30 градусов. В южной части страны ночная температура составит +19+24 градусов, в дневная – +32+37 градусов.

На воскресение, 23 июля, Игорь Кибальчич прогнозирует ночную температуру воздуха +16+21 градусов, дневную — +28+33 градусов. На юге Украины термометры будут показывать +32+37 градусов.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, осадки на выходных коснутся Закарпатской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Херсонской областей.

Погода в Украине 22 июля

Погода в Украине 23 июля

Напомним, что 20 июля стало известно, что французский астролог Мишель де Ностредам, более известный как Нострадамус мог предсказать палящую жару, от которой в настоящее время страдает большая часть Европы.

Ранее, 19 июля, мы писали о том, как жара повлияла на туризм в Европе. Несмотря на предупреждения о погоде туристы не отменяют свои путешествия. Резко вырос интерес к таким направлениям, как Франция, Бельгия, Великобритания, Польша, Нидерланды.