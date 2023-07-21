Водил односельчан на "расстрел": на Николаевщине СБУ задержала коллаборанта

По информации спецслужбы, во время оккупации мужчина предложил россиянам свою помощь. Коллаборационисту грозит до 12 лет тюрьмы.

В Николаевской области Служба безопасности Украины (СБУ) задержала коллаборанта, который водил своих односельчан на "инсценированные расстрелы" во время временной оккупации региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Служба безопасности задержала еще одного приспешника рашистов в результате стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Николаевской области. Злоумышленником оказался местный житель, который на период временной оккупации региона поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины", — рассказали в СБУ.

В СБУ отметили, что во время временной оккупации региона коллаборанта включили в состав карательных отрядов РФ, которые делали "облавы" на участников движения сопротивления. В частности, российский соратник участвовал в похищении украинских патриотов, которых потом отвозили в застенки и подвергали жестким пыткам.

Также он помогал оккупантам запугивать местных жителей с помощью "инсценировки расстрелов", когда людей ставили к стенке, направляли на них огнестрельное оружие и выстреливали в опасной близости к ним. Таким образом враг пытался заставить украинцев сотрудничать и предоставлять секретную информацию.

В свою очередь СБУ получила показания от семи потерпевших, пострадавших от оккупантов и их приспешников. В результате коллаборационисту сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, а сам коллаборант находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения.

Напомним, в Одессе СБУ задержала пророссийского блогера с Николаевщины, который фактически был "правой рукой" коллаборанта Кирилла Стремоусова. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Тогда как в Днепре СБУ задержала чиновницу АО "Укрзализныця", которая была информатором для оккупантов. В частности, она собирала данные о логистических маршрутах Сил обороны и безопасности в Днепропетровской области.