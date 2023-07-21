Самая масштабная ремонтная кампания: Минреинтеграции — о подготовке к отопительному сезону

В Украине проводят работы по восстановлению электрических подстанций с сетями и объектов тепловой генерации.

В ходе подготовки к новому отопительному сезону в Украине продолжается самая масштабная ремонтная кампания на энергообъектах. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции в Telegram.

"Сейчас в Украине продолжается самая масштабная за всю историю ремонтная кампания на энергообъектах. Прежде всего планируется отремонтировать объекты генерации", — рассказали в Минреинтеграции.

Таким образом сейчас ведутся работы по восстановлению электрических подстанций и сетей, и объектов тепловой генерации. Особенно это происходит в регионах, где ремонт является критически важным.

В свою очередь в рамках подготовки к новому отопительному сезону в Украине формируют запас необходимого оборудования, которое может понадобиться для восстановления объектов после потенциальных вражеских атак.

Как отметили в Минреинтеграции, общее финансирование в объеме 500 миллионов долларов предусматривает один из проектов поддержки энергетики "Восстановление энергообеспечения в зимний период и поставки энергетических ресурсов". Также есть еще одно соглашение — грант на 37,74 миллиона евро на специальное оборудование, которое направят национальному оператору системы передачи Укрэнерго. Этот грант Украина получит от Германии.

Напомним, в Ассоциации городов Украины рассказали, что в июне 2023 года муниципалитеты начали жаловаться Кабинету Министров из-за подготовки предприятий теплоснабжения к отопительному сезону. В частности, они говорят, что есть угроза остаться зимой без тепла.

Председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов в мае 2023 года заявил, что следующий осенне-зимний период Украина планирует пройти исключительно с газом собственной добычи.