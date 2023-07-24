"Все, что у меня есть": Залужный поздравил жену Елену с днем рождения (фото)

Генерал отметил, что жена верила в него в самые сложные времена и теперь он благодарен за то, что сейчас имеет. Поздравление Залужного сопровождается фотографией из семейного альбома

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в честь дня рождения жены Елены опубликовал трогательное поздравление. Соответствующая публикация появилась на его частной странице в Facebook.

Залужный поздравил жену Елену с 47-ым днем рождения. При этом мужчина поблагодарил "за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются". Также он отметил мудрость и терпение, благодаря которым они с женой столько лет вместе, переживая совместно все, что посылает им судьба.

Главнокомандующий отметил, что Елена верила в него и поддерживала: "Все, что у меня есть, и все, чего я достиг — это Ты".

Поздравление Залужного сопровождается фотографией из семейного альбома. На фотографии — жена Елена в синем платье, рядом с ней — Валерий Залужный в военной форме. Фотография сделана, ориентировочно, 15-20 лет назад.

Елена и Валерий Залужный

Что известно о Елене Залужной

Елена Залужная родилась 24 июля 1976 года. Согласно информации в сети, женщина работает в финансовой отрасли — предполагают, что в "Укргазбанке". Среди фотографий, которые стали достоянием общественности, есть кадры из путешествий, поэтому, вероятно, супруги увлекаются туризмом.

Супруги Залужные

Супруги Залужные вместе около 20-и лет. Воспитали двух дочерей — Арину и Кристину от предыдущих браков, общих детей не имеют.

Младшая дочь Кристина закончила Одесский медицинский университет. Летом 2022 года Залужный опубликовал совместное фото с дочерью в тогда еще существующем аккаунте в Instagram.

Кристина Залужная — младшая дочь Главнокомандующего ВСУ

Старшая дочь Арина решила стать военной и встретила вторжение РФ в Киевском гарнизоне.

Отметим, 14 мая генерал Залужный поздравил украинок с Днем матери. Главнокомандующий отметил, что восхищается матерями: они готовы приклонить небо к своим детям и самоотверженно поддерживают сыновей и дочерей, которые двинулись защищать Украину.

Несколькими днями ранее в сети опубликовал фотографию со свадьбы бойца ВСУ Максима Алексеева и Екатерины Полищук. На праздник к молодоженам пришел Залужный — Алексеев радовался, что свидетелем при рождении его семьи стал Главнокомандующий.

Напоминаем, в июле 2023 года Валерий Залужный прокомментировал возможность освобождения Крыма. По словам генерала, он использует имеющиеся средства и при этом не будет учитывать возможные возражения, которые, вероятно, могут прозвучать от политиков.

Вскоре после заявления генерала произо шли взрывы на Крымском мосту — осело несколько пролетов и движение автотранспорта российские власти пустили через оккупированные территории юга Украины. При этом аналитики отметили, что это существенно усложнит логистику российской армии.