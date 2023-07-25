На Мальдивы после саммита НАТО: нардепа Аристова собираются исключить из "Слуги народа"

Предложение главы фракции Арахамии отстранить замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности связано с расследованием СМИ. По данным журналистов, Аристов мог отдыхать на берегу Индийского океана, где проживание на вилле стоит 100-323 тыс. гривен в день.

25 июля руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия решил в срочном порядке добиться того, чтобы членство в ней нардепа Юрия Аристова было приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале Арахамии.

Такое решение связано с тем, что замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, предположительно, съездил на Мальдивы в середине текущего месяца. Об этом пишут авторы журналистского расследования из Слідство.Інфо со ссылкой на источники.

По сведениям журналистов, Аристова заметили в Waldorf Astoria Maldives, пятизвездочном курорте со 119 виллами. Сотрудники отеля подтвердили, что народный избранник был среди посетителей в течение некоторого времени.

На какой именно вилле находился Аристов, неизвестно, но ночь в одной из них, по данным Booking.com, стоит в пределах 100-323 тысяч гривен. За чуть больше миллиона гривен в день можно отдохнуть на вилле с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу.

Сам нардеп пока не сообщил, вернулся ли уже в Украину или все еще на отдыхе. На журналистский запрос он не ответил.

Известно, что он ездил на саммит НАТО в Вильнюс, который прошел 11-12 июля, об этом рассказала его супруга.

Юрий Аристов в Вильнюсе

Юрий Аристов — нардеп 9-го созыва от "Слуг", а также заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности. По информации журналистов, до работы в парламенте был бизнес-партнером президента Владимира Зеленского в рыбном бизнесе.

Напомним, что экс-нардеп Евгений Мураев подозревается в госизмене. В публикации СБУ от 25 июля сообщается, что подконтрольный политику телеканал искажал информацию о внутреннем положении в Украине, из-за чего был подвергнут санкциям.

24 июля сообщалось, что, по данным журналистов, нардеп от запрещенной партии "ОПЗЖ" Александр Пономарев запустил бизнес и контактировал с ФСБ в Бердянске.