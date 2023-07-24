Запустил бизнес и общался с ФСБ: чем занимался в Бердянске нардеп Пономарев, — Схемы (видео)

По информации журналистов, украинский политик сумел найти общий язык с оккупационными властями Бердянска, благодаря чему запустил работу своих предприятий, поставляя часть продукции в РФ.

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Народный депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Александр Пономарев, которому 24 июля ГБР и СБУ сообщили о подозрении в госизмене, полгода находился в захваченном Бердянске, где перезапустил производство моторных масел на собственных предприятиях, а также, вероятно, помогал проводить ремонтные работы в городе. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

По информации СМИ, депутат уехал из Киева в Бердянск, где расположен мажоритарный округ, по которому он избрался в Верховную Раду, ночью 25 февраля 2022 года. 27-28 февраля российская техника зашла в город и полностью его оккупировала. Пономарев никуда не уезжал.

В течение трех недель он почти каждый день посещал собственные предприятия "Бердянские жатки", "Азмол" и "НПП Агринол", а ночевал на базе отдыха "Лебеди". При этом 10 дней после 20 марта 2022 года, когда соратники Пономарева по партии заявили, что народного депутата похитили, он, вероятно, находился на базе отдыха "Парус".

Все это время связь между Пономаревым и его родственниками или помощниками обеспечивал работник ФСБ с позывным "Богун".

Журналисты отмечают, что скорее всего украинскому политику удалось найти общий язык со спецслужбами РФ, так как работу на его предприятиях в Бердянске после 30 марта 2022 года удалось запустить. Сырье для производства моторных масел завозили из России, куда в последствие отправляли часть продукции.

Сам Пономарев, судя по телефонным разговорам его помощников, которые изучили журналисты, контролировал процесс.

Кроме того, компании украинского политика, вероятно, помогали оккупационным властям проводить ремонтные работы в городе. На перехваченных телефонных записях за апрель 2022 так называемый "мэр" захваченного Бердянска Александр Сауленко в разговоре со своим "заместителем" Михаилом Грицаем сообщает, что команду по ремонту может дать только Пономарев, благодаря договоренностям с упомянутым работником ФСБ "Богуном".

Что известно о деле нардепа Пономарева

24 июля СБУ совместно с ГБР сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ" Александру Пономареву. По версии следствия, в первый же день полномасштабного вторжения РФ в Украину народный избранник отправился из Киева в оккупированный Бердянск, где перешел на сторону врага.

В частности, нардеп перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений РФ, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.

Правоохранители также сообщили, что заводы Пономарева поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники армии РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений.

Сам нардеп отрицает все подозрения. По его словам, в захваченный Бердянск он поехал, чтобы забрать родственников. Там его арестовали и якобы удерживали в тюрьме, не давая вернуться на подконтрольную Украине территорию. Как именно ему удалось в итоге выбраться из оккупации и вернуться в Киев, нардеп не уточнял.

Политик также добавил, что оккупанты национализировали его имущество, а переоформление активов по законодательству РФ происходило без его контроля. Обвинения в том, что продукты на его предприятиях делались в пользу оккупантов, Пономарев назвал "инсинуацией".