Карьера Андрея Деркача в Москве — сигнал молодым агентам Кремля в Украине

Публичное объявление о новой должности Андрей Деркача — это сигнал новому поколению агентов РФ, которые сейчас могут находиться на территории Украины.

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После того как бывший народный депутат Украины стал сенатором от Астраханской области, он раскрыл себя полностью как агент РФ. И за многолетнюю работу на ФСБ получил вознаграждение — высокий пост. Об этом в комментарии Фокусу сказал политолог Петр Олещук.

"И недаром все происходит публично. Назначив Деркача на высокую должность, Россия посылает сигнал своим агентам, что всех помнят, никого не бросают, за заслуги награждают. Медведчука вытащили из тюрьмы, Деркачу дали высокую статусную должность", — говорит он.

К тому же он считает, что публичное объявление о новой должности — это сигнал новому поколению агентов РФ, которые могут находиться в Украине, мол, соглашайтесь на сотрудничество, мы своих не бросаем.

"Россияне пытаются вербовать новое поколение украинских политиков. Есть определенные индикаторы, по которым можно определять настроения отдельных лиц. Например, запрет русской православной церкви. УПЦ МП всегда была важным инструментом сохранения российского влияния в Украине, и к тем людям, у которых якобы не сработала карточка во время голосования в парламенте, у меня лично возникают подозрения. Потому что для России запрет церкви все-таки триггерная тема", — говорит Петр Олещук.

Более подробно о том, как Кремль посылает сигналы своим агентам в Украине, читайте в новом эксклюзивном материале Фокуса "Андрей Деркач — сенатор РФ: какие сигналы посылает Кремль своим агентам в Украине, почитая предателей".

Напомним, экс-нардеп Андрей Деркач обосновался в РФ и стал представителем губернатора Астрахани в Совете Федерации.

В январе 2023-го президент Владимир Зеленский лишил Деркача украинского гражданства.