Андрей Деркач — сенатор РФ: какие сигналы посылает Кремль своим агентам в Украине, почитая предателей

Бывшие украинские политики становятся нынешними российскими: экс-нардеп Андрей Деркач недавно стал сенатором. И пока в отношении него и еще ряда его коллег украинские правоохранители расследуют дела о госизмене, они уже открыто работают на Москву. Фокус разбирался, почему Украина до сих пор была невнимательной к российским агентам, и с какой целью РФ публично вознаграждает их.

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От депутата до "сенатора"

Андрей Деркач — депутат Верховной Рады Украины шести созывов. В парламенте работал с 1998 года и до 24 февраля 2024 года. Последний раз избирался по 159 округу (Сумская область) как беспартийный самовыдвиженец. А до того был нардепом от запрещенной в Украине "Партии регионов" и заместителем председателя депутатской группы "Воля народа" Игоря Еремеева. После начала полномасштабного вторжения России прекратил посещать заседания — оказалось, выехал из Украины, хотя в то время никаких подозрений со стороны правоохранительных органов к нему не было.

Между тем в США Деркача давно обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2020 года — министерство финансов США ввело против политика санкции. Накануне он обнародовал аудиозаписи, которые, якобы, свидетельствовали о влиянии на тот момент бывшего вице-президента США Джо Байдена на президента Украины Петра Порошенко.

Андрей Деркач ранее не был среди представителей политической элиты, которая считалась пророссийской Фото: Андрей Деркач / Фейсбук

Производство возбудили только после побега Деркача из страны. Впоследствии СБУ обвинила нардепа, а вместе с ним и еще нескольких человек, в частности, народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, в работе на российскую разведку. Прокуратура считает, Деркач и другие должны были дискредитировать Украину на международной арене, ухудшать дипломатические отношения с США и мешать интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Следствие установило, что он получил не менее $567 тысяч от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины под кураторством российской ГРУ. По мнению следствия, депутаты вошли в преступную организацию, которую создал первый заместитель начальника российского ГРУ Владимир Алексеев (тот самый, который с российской стороны договаривался о сдаче в плен защитников "Азовстали").

В январе 2023 года президент Владимир Зеленский официально лишил Деркача гражданства, а Верховная Рада — мандата.

И вот на днях уже бывший украинский депутат и бывший украинский гражданин Андрей Деркач вошел в состав верхней палаты парламента РФ от Астраханской области, региона в Южном округе РФ. Об этом сообщают российские медиа. Сам Деркач этот факт не комментирует.

Бывшие украинские политики-беглецы

"Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние такие решения. Службы работают", — отметил в начале января 2023 года Владимир Зеленский, лишив не только Деркача, но и Виктора Медведчука(ранее задержанного и переданного в РФ в процессе обмена пленными), Тараса Козака (сбежал из Украины еще до 24 февраля) и Рената Кузьмина (бывшего заместителя генпрокурора), украинского гражданства. Все — фигуранты дел о госизмене.

Но они не единственные депутаты Верховной Рады, действующий или нынешний, которые после начала полномасштабного вторжения оказался в РФ.

В Беларуси живет и бывает в Москве бывший спикер Министерства иностранных дел и депутат от ОПЗЖ Олег Волошин. Он сбежал из Украины накануне полномасштабного вторжения. Ему также выдвинуто подозрение в госизмене. По данным СБУ, в течение 2020-2021 годов он активно способствовал высшему военно-политическому руководству России в проведении масштабной подрывной деятельности против Украины, распространял кремлевские нарративы об общественно-политической ситуации в Украине.

Петра Симоненко вывезли в начале марта через Беларусь в Россию

В элитных апартаментах в Москве живет экс-глава "Партии регионов" Александр Ефремов. После вторжения РФ в Украину он сначала выехал в Словакию, а затем в Россию. Ефремова украинские правоохранители также обвиняют в госизмене.

Офис генерального прокурора также сообщил о подозрении экс-лидеру запрещенной в Украине коммунистической партии Петру Симоненко. Во время оккупации Киевщины Симоненко обратился к высшему военно-политическому руководству России относительно его "эвакуации" из поселка Березовка Макаровского района. Его вывезли в начале марта через Беларусь в Россию, где он живет и сейчас, развивая коммунистическую партию.

Вадим Новинский лоббирует интересы РПЦ в ЕС, заявляя о притеснениях в Украине

В РФ скрывается депутат от ОПЗЖ Александр Пономарев. СБУ и его подозревает в госизмене и коллаборационной деятельности Следствие установило, что депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с РФ. Он перерегистрировал предприятия по российскому законодательству, открыл счета. Дело уже передали в суд, а ВР лишила мандата.

Некоторые живут не только в РФ, но и в Европе, как экс-нардеп (сложил полномочия летом 2022 года) и диакон Русской православной церкви Вадим Новинский. Он активно лоббирует интересы РПЦ в ЕС, заявляя о притеснениях в Украине.

Политолог Николай Давидюк удивляется, почему к Новинскому и сейчас мало внимания. "Что это, не российский шпион, который приехал курировать церковь, и во времена Януковича получил из его рук паспорт? И в Петербург летал перед войной каждый день, и в Кремль", — напомнил в одном из интервью политолог.

Под прикрытием: почему приспешников ФСБ не было заметно

Стоит заметить, что среди депутатов-беглецов были политики, которые откровенно симпатизировали российской власти, так и те, кто очень сдержанно проявлял приверженность.

Политолог Петр Олещук в разговоре с Фокусом напоминает, Андрей Деркач ранее не был среди представителей политической элиты, которая считалась пророссийской. Во время Оранжевой революции его медиа-холдинг "Эра-медиа" открыто поддержал кандидата в президенты Виктора Ющенко, а в сети можно найти десятки фото, на которых Деркач рядом с тогдашней оппозицией в оранжевом шарфе. В России некоторые его до сих пор упрекают этим фактом и отношениями с отдельными политиками, например, генпрокурором Юрием Луценко времен президента Петра Порошенко. Деркач был гостем на его днях рождениях.

Украинские правоохранительные органы задержали Виктора Медведчука после начала полномасштабного вторжения и передали в обмен на пленных азовцев России

"Деркач прямо не проявлял себя как пророссийский политик, но в то же время участвовал в кампаниях, пытался влиять на американскую политику от имени Украины. То есть занимался подрывной деятельностью от имени Украины. И такие люди, как Деркач, гораздо более опасны, чем пророссийские лица, которые бегают с флагами и пытаются что-то донести. Такие люди как Деркач интегрированы в политическую систему, имеют большое количество политических связей. И именно на таких людей делает ставку РФ", — говорит Олещук.

На самом деле, связи Деркача с Москвой никогда не были тайной. Во всех публичных биографиях политика упоминается, что в 1993 году он получил диплом юриста академии ФСБ России, подготовив дипломную работу "Организация и проведение встреч с негласной агентурой". И теорию Деркач быстро опробовал на практике. После обучения он сразу получил должности при руководителях украинского государства — был советником и консультантом президента Украины Леонида Кучмы и премьер-министра Николая Азарова. Однако в то время такой опыт сотрудничества не считался предательством, а скорее, преимуществом, поскольку связи с РФ были нормой.

Именно по этой причине в украинской политике длительное время действовал и Виктор Медведчук. Он в прошлом глава Администрации президента Украины Леонида Кучмы, а также главный спикер по возвращению украинских граждан из РФ после 2014 года, участник минских переговоров. Украинские правоохранительные органы задержали Медведчука только после начала полномасштабного вторжения и передали в обмен на пленных азовцев России.

"Наконец-то мы выяснили, Деркач — наиболее статусный после Медведчука российский агент", — отмечает Олещук.

Сигнал молодым агентам Кремля

Случай Деркача доказывает, что так называемую старую гвардию, на которую Россия опиралась до 2022-го, и даже 2014 года, отодвинуть на второй план. Опыт доказывает, что ни бывшего президента Виктора Януковича, ни бывшего премьер-министра Николая Азарова РФ всерьез не пыталась за десять лет использовать, скорее показать как пропагандистов. Так же, как и новое поколение публичных пророссийских активистов, таких как Олег Волошин.

Тарас Козак сбежал из Украины еще до 24 февраля Фото: Facebook

Россия использует для влияния не тех людей, которые выступают с пророссийскими лозунгами. Ей выгодны те, кто не занимал откровенно публичную пророссийскую позицию, но участвуют в тех или иных голосованиях, кампаниях.

"Деркач полностью себя раскрыл как агент и поехал в Россию, получать награду, — говорит Олещук, — И недаром все происходит публично. Назначив Деркача на высокую должность, Россия посылает сигнал своим агентам, что всех помнят, никого не бросают, за заслуги награждают. Медведчука вытащили из тюрьмы, Деркачу дали высокую статусную должность", — говорит политолог Олещук.

Он считает, что этот сигнал не только старым агентам, но и новым, молодым, мол, соглашайтесь на сотрудничество, мы своих не бросаем.

"Россияне пытаются вербовать новое поколение украинских политиков. Есть определенные индикаторы, по которым можно определять настроения отдельных лиц. Например, запрет русской православной церкви. УПЦ МП всегда была важным инструментом сохранения российского влияния в Украине, и к тем людям, у которых якобы не сработала карточка во время голосования в парламенте, у меня лично вызывают подозрения. Потому что для России запрет церкви все-таки триггерная тема", — говорит Петр Олещук.

И в этом контексте работа правоохранительных органов, а точнее — важность политических влияний на нее, как и политическая воля, является определяющей. Напомним, после санкций США и обвинений в отношении Деркача в работе на Россию в 2022-м Офис генпрокурора отказался открывать уголовное производство по вероятной государственной измене Андрея Деркача.