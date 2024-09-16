ГБР завершила расследование дела о госизмене одного из нардепов: о ком речь

По данным ГБР, кроме нардепа в деле фигурируют еще несколько человек, которые дискредитировали имидж страны на международной арене и распространяли различные фейки.

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Государственное бюро расследований завершило расследование относительно государственной измены участников преступной организации, в состав которой входили народные депутаты и экс-прокурор. После ознакомления защиты с материалами дела оно будет передано в суд, сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что организация была разоблачена в ноябре 2023 года. В ее состав входили действующий и бывший народные депутаты, помощник одного из них, а также экс-прокурор. Они по указанию спецслужб России организовывали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене, а также различные медиамероприятия для распространения фейков в отношении украинской власти и ее партнеров. Следствие установило, что это была четко спланированная спецоперация российских спецслужб для дискредитации отношений Украины и США, а так для торможения процессов вхождения Украины в ЕС и НАТО.

"Тогда подозрение в государственной измене и участии в преступной организации получил действующий народный депутат, который осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ. Сейчас он находится под стражей. Его парламентскому коллеге — ныне лишенному мандата — также было сообщено о подозрении в участии в преступной организации", — отметили в ГБР.

Участвовал в мероприятиях и бывший прокурор. Он публично "обосновывал" их фейки с точки зрения права.

"Установлено, что действовали они по четким указаниям российских спецслужб. Депутаты вошли в преступную организацию, созданную первым заместителем начальника главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) Владимиром Алексеевым и его помощником Алексеем Савиным. Организация имела четкую иерархическую структуру и имела детальное распределение обязанностей", — отметили в ГБР.

По предварительным оценкам, финансировали их российские спецслужбы и в целом на эту организацию потратили не менее 10 млн долларов США. Деньги передавались в Украину через помощника экс-нардепа, но и сами народные депутаты неоднократно ездили в Россию на встречи со своими кураторами.

Бывший депутат в 2022 году уже получил подозрение от НАБУ в государственной измене. Кстати, в сентябре 2024 года он стал сенатором в российском Совете федераций от Астраханской области России. В ноябре прошлого года ему и его помощнику сообщено еще и о подозрении в участии в преступной организации.

В ходе следствия также были изучены документы, подтверждающие поездки действующего народного депутата в Россию — в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, депутаты регистрировали в парламенте проекты постановлений о создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для расследования "фактов", которые они разоблачали на своих пресс-конференциях.

В рамках этого же уголовного производства ГБР исследует факт приобретения семьей действующего нардепа недвижимости в Испании за российские деньги. В частности, речь идет о покупке двух квартир в Барселоне за 288 тысяч и 100 тысяч евро. Квартиры были приобретены гражданской женой нардепа и его мамой, источником доходов у которой последние годы была только пенсия.

Большинство средств на приобретение квартир в Испании женщины получили на свои банковские счета из России, а деньги ей перечисляли гражданки РФ, Деньги перечислили две гражданки России, которые скорее всего связаны с российскими спецслужбами, причем одна из них работала в администрации Владимира Путина.

"Действующий и бывший народные депутаты, бывший прокурор обвиняются в государственной измене в составе преступной организации (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины). Первый заместитель начальника главного управления генерального штаба вооруженных сил российской федерации и его помощник — в создании преступной организации и в побуждении к государственной измене", — добавили в ГБР.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

В "Суспільному" отметили, что речь идет о действующем нардепе Александре Дубинском, экс-депутате Андрее Деркаче и бывшем прокуроре Константине Кулике.

"Дубинского, Деркача и Кулика обвиняют в государственной измене в составе преступной организации (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины). Первого заместителя начальника ГРУ Генштаба ВСУ РФ и его помощник — в создании преступной организации и в побуждении к государственной измене", — добавили в издании.

Напомним, 13 ноября 2023 года народный депутат Александр Дубинский получил подозрение в государственной измене. Следствие установило, что он находился в преступной группе под руководством ГРУ РФ и имел позывной "Буратино". В СБУ информировали, что парламентарий транслировал фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины, в частности о якобы вмешательстве Киева в президентские выборы в США 2019 года. Впоследствии было установлено, что сообщниками нардепа были Андрей Деркач и Константин Кулик.

Добавим, что экс-нардеп Андрей Деркач уже начал политическую карьеру в Российской Федерации. Он баллотировался в сенаторы РФ, но не прошел. Его назначили представителем губернатора в Совете Федерации.