ДБР завершила розслідування справи про держзраду одного з нардепів: про кого мова

За даними ДБР, окрім нардепа в справі фігурують ще декілька осіб, які дискредитували імідж країни на міжнародній арені та поширювали різноманітні фейки.

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Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, до складу якої входили народні депутати та експрокурор. Після ознайомлення захисту з матеріалами справи вона буде передана до суду, повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що організація була викрита в листопаді 2023 року. До її складу входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор. Вони за вказівкою спецслужб Росії організовували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені, а також різні медіазаходи для поширення фейків щодо української влади та її партнерів. Слідство встановило, що це була чітко спланована спецоперація російських спецслужб для дискредитації відносин України та США, а так для гальмування процесів входження України до ЄС та НАТО.

"Тоді підозру у державній зраді та участі в злочинній організації отримав чинний народний депутат, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь рф. Наразі він перебуває під вартою. Його парламентському колезі – нині позбавленого мандату – також було повідомлено про підозру в участі в злочинній організації", — зазначили в ДБР.

Брав участь у заходах і колишній прокурор. Він публічно "обґрунтовував" їх фейки з погляду права.

"Встановлено, що діяли вони за чіткими вказівками російських спецслужб. Депутати увійшли до злочинної організації, створеної першим заступником начальника головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ) Володимиром Алєксєєвим та його помічником Олексієм Савіним. Організація мала чітку ієрархічну структуру та мала детальний розподіл обов’язків", — зазначили в ДБР.

За попередніми оцінками, фінансували їх російські спецслужби й загалом на цю організацію витратили щонайменше 10 млн доларів США. Гроші передавались в Україну через помічника екснардепа, але і самі народні депутати неодноразово їздили до Росії на зустрічі зі своїми кураторами.

Колишній депутат у 2022 році вже отримав підозру від НАБУ у державній зраді. До речі, у вересні 2024 року він став сенатором у російській раді федерацій від Астраханської області Росії. У листопаді минулого року йому та його помічнику повідомлено ще й про підозру в участі в злочинній організації.

У процесі слідства також було вивчено документи, які підтверджують поїздки чинного народного депутата до Росії — у Москву та Санкт-Петербург. Крім того, депутати реєстрували у парламенті проєкти постанов щодо утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування "фактів", які вони викривали на своїх пресконференціях.

В межах цього ж кримінального провадження ДБР досліджує факт придбання родиною чинного нардепа нерухомості в Іспанії за російські гроші. Зокрема, йдеться про купівлю двох квартир у Барселоні за 288 тисяч та 100 тисяч євро. Квартири були придбані цивільною дружиною нардепа та його мамою, джерелом доходів у якої останні роки була лише пенсія.

Більшість коштів на придбання квартир в Іспанії жінки отримали на свої банківські рахунки з Росії, а гроші їй перераховували громадянки РФ, Гроші перерахували дві громадянки Росії, які скоріш за все пов’язані з російськими спецслужбами, причому одна з них працювала в адміністрації Володимира Путіна.

"Чинний та колишній народні депутати, колишній прокурор обвинувачуються у державній зраді в складі злочинної організації (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України). Перший заступник начальника головного управління генерального штабу збройних сил російської федерації та його помічник — у створенні злочинної організації та у спонуканні до державної зради", — додали в ДБР.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

В "Суспільному" зазначили, що мова йде про чинного нардепа Олександра Дубінського, ексдепутата Андрія Деркача та колишнього прокурора Костянтина Кулика.

"Дубінського, Деркача та Кулика обвинувачують у державній зраді в складі злочинної організації (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України). Першого заступника начальника ГРУ Генштабу ЗСУ РФ та його помічник — у створенні злочинної організації та у спонуканні до державної зради", — додали у виданні.

Нагадаємо, 13 листопада 2023 року народний депутат Олександр Дубінський отримав підозру у державній зраді. Слідство встановило, що він перебував у злочинній групі під керівництвом ГРУ РФ та мав позивний "Буратіно". У СБУ інформували, що парламентар транслював фейки про вище військово-політичне керівництво України, зокрема нібито втручання Києва у президентські вибори у США 2019 року. Згодом було встановлено, що спільниками нардепа були Андрій Деркач та Костянтин Кулик.

Додамо, що екснардеп Андрій Деркач уже почав політичну кар'єру в Російській Федерації. Він балотувався у сенатори РФ, але не пройшов. Його призначили представником губернатора у Раді Федерації.