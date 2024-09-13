Екснардеп-зрадник Деркач облаштувався в РФ і став представником губернатора у Раді Федерації

Деркач, який перебуває у державному та міжнародному розшуку, балотувався у сенатори РФ, але не пройшов.

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Колишній народний депутат України родом із Дніпра, якого позбавили громадянства України та звинувачують у держзраді, робить кар'єру в Росії. Днями його призначили представником від регіонального уряду до Ради Федерації. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ігор Бабушкін, який обійняв посаду губернатора Астраханської області, призначив представником від регіонального уряду до Ради Федерації ексдепутата Верховної Ради України Андрія Деркача", — йдеться в повідомленні.

Раніше 56-річного проросійського політика Деркача, який перебуває у державному та міжнародному розшуку, виявили у списках кандидатів у російські сенатори.

Російська агенція ТАСС писала, що губернатор Астраханської області у разі перемоги на виборах очільника регіону пропонує у Раду посадовців, серед яких опинився і колишній народний депутат Андрій Деркач.

Андрій Деркач: що відомо

Андрій Деркач 1967 року народження родом із Дніпропетровська, свого часу був депутатом Верховної Ради України. Потім його звинуватили у роботі на Росію та позбавили громадянства. Зараз він проживає в Астрахані та є громадянином РФ.

У 1990-х Деркач працював у СБУ, був радником експрем’єр-міністра України Миколи Азарова, обвинуваченого в зраді.

У серпні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило проти Деркача санкції за спробу вплинути на вибори президента США. У червні 2022-го СБУ викрила Деркача на створенні приватних охоронних компаній, які мали допомагати ЗС РФ захоплювати населені пункти України. Служба безпеки призупинила діяльність мережі й затримала експомічника народного депутата Ігоря Колєснікова.

Того ж року у вересні НАБУ і САП повідомили Андрієві Деркачу про підозру в державній зраді та незаконному збагаченні. Слідство встановило, що упродовж 2019-2022 років він отримав щонайменше 567 тис. доларів від російських правоохоронних і розвідувальних органів за підривну діяльність проти України. Також НАБУ оголосило його в розшук.

24 червня 2022 року СБУ заявила, що викрила агентурну мережу ГУ Генштабу РФ, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України, до якої входив Деркач.

У січні 2023-го президент Володимир Зеленський позбавив Андрія Деркача українського громадянства.