Держзрада та незаконне збагачення: суду передали справу екснардепа Деркача

За інформацією слідства, за підривну діяльність проти України екснардеп отримав від РФ понад 500 тисяч доларів.

Related video

НАБУ та САП відправили до суду справу ексдепутата, якого звинувачують у держзраді та незаконному збагачені. Про це 29 листопада повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

У відомстві не публікують імені депутата, однак за інформацією журналістів йдеться про нардепа III—IX скликань Андрія Деркача.

Фото: НАБУ

За інформацією слідства, він отримував від правоохоронних органів та розвідки Росії гроші за підривну діяльність проти України. Йдеться про понад 567 тис. доларів отриманих з 2019 до 2022 року.

У НАБУ кажуть, що він дискредитував імідж України на міжнародному рівні, перешкоджав вступу України до ЄС та НАТО. Окрім того, своїми діями він намагався погіршити дипломатичні відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки.

У липні минулого року правоохоронці провели обшуки в ексдепутата та вилучили докази його діяльності та співпраці із Росією. Зазначається, що Андрій Деркач знаходиться за кордоном, відтак його оголосили у розшук та заочно повідомили про підозру.

Справа проти Андрія Деркача: що відомо

У вересні 2020 року депутата Андрія Деркача внесли до санкційних списків США за спробу вплинути на президентські вибори у Сполучених Штатах Америки. Також зазначалося, що він тісно співпрацює із російськими спецслужбами.

У грудні 2022 року Федеральний суд Брукліна звинуватив Деркача у незаконному придбанні елітної нерухомості, шахрайстві та у приховуванні походження незаконно отриманих коштів. Загалом суд виніс обвинувачення по семи пунктах.

У січні цього року Володимир Зеленський позбавив українського громадянства низку народних депутатів, серед яких опинився і Андрій Деркач. Також у них забрали депутатські мандати.

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо, що нардеп Лабазюк, якого підозрюють у спробі підкупу, вийшов під заставу у розмірі 40 мільйонів гривень. Втім його зобов’язали здати закордонний паспорт та не спілкуватися зі свідками у справі.