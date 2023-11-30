Госизмена и незаконное обогащение: суду передали дело экс-нардепа Деркача

По информации следствия, за подрывную деятельность против Украины экс-нардеп получил от РФ более 500 тысяч долларов.

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НАБУ и САП отправили в суд дело экс-депутата, которого обвиняют в госизмене и незаконном обогащении. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

В ведомстве не публикуют имени депутата, однако по информации журналистов речь идет о нардепе III-IX созывов Андрее Деркаче.

Фото: НАБУ

По информации следствия, он получал от правоохранительных органов и разведки России деньги за подрывную деятельность против Украины. Речь идет о более 567 тыс. долларов полученных с 2019 до 2022 года.

В НАБУ говорят, что он дискредитировал имидж Украины на международном уровне, препятствовал вступлению Украины в ЕС и НАТО. Кроме того, своими действиями он пытался ухудшить дипломатические отношения между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

В июле прошлого года правоохранители провели обыски у экс-депутата и изъяли доказательства его деятельности и сотрудничества с Россией. Отмечается, что Андрей Деркач находится за границей, поэтому его объявили в розыск и заочно сообщили о подозрении.

Дело против Андрея Деркача: что известно

В сентябре 2020 года депутата Андрея Деркача внесли в санкционные списки США за попытку повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. Также отмечалось, что он тесно сотрудничает с российскими спецслужбами.

В декабре 2022 года Федеральный суд Бруклина обвинил Деркача в незаконном приобретении элитной недвижимости, мошенничестве и в сокрытии происхождения незаконно полученных средств. В общем суд вынес обвинение по семи пунктам.

В январе этого года Владимир Зеленский лишил украинского гражданства ряд народных депутатов, среди которых оказался и Андрей Деркач. Также у них забрали депутатские мандаты.

Напомним, 29 ноября стало известно, что нардеп Лабазюк, которого подозревают в попытке подкупа, вышел под залог в размере 40 миллионов гривен. Впрочем, его обязали сдать загранпаспорт и не общаться со свидетелями по делу.