Украинский политик Андрей Деркач попал под санкции США в 2020 году за попытку вмешательства в американские выборы. Депутата обвиняют в мошенничестве и называют "агентом Кремля".

Related video

В федеральном суде Бруклина обнародовали обвинение по 7 пунктам Депутату Верховной Рады Украины Андрею Деркачу. Политика обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном приобретении элитной недвижимости в Беверли-Хиллз, сообщается на официальном сайте Министерства юстиции США.

"Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку отравить нашу демократию, показало, что он готов, желает и способен использовать нашу банковскую систему для достижения своих незаконных целей", — заявил прокурор Соединенных Штатов в Восточном округе Нью-Йорка Бреон Пис.

В сообщении также идет речь о том, что Соединение Штаты не могут предоставлять убежище лицам, которые скрывают свои доходы, полученные незаконным путем. Деркача обвиняют банковском о мошенничестве, а также в нарушении санкций.

Авторы публикации пишут, что согласно ограничениям США, введенным против украинского политика в 2021 году, покупка и обслуживание двух объектов недвижимости в Беверли-Хиллз штата Калифорния являются незаконными.

Помощник главного директора Федерального бюро расследований Майкл Дрисколл заявил, что Андрей Деркач по указке спецслужб РФ пытался воздействовать на президентские выборы в США 2020 года.

Дрисколл указал на то, что, занимаясь подрывом социальных институтов Соединенных Штатов, депутат старался извлечь пользу из своего пребывания на территории США. В источнике также отметили, что Деркач до сих пор находится на свободе.

"Это особенно вопиющее лицемерие в случае с Андреем Деркачем, который попал под санкции за попытки подорвать американскую демократию и в то же время пытался воспользоваться ее защитой", — добавил директор оперативной группы KleptoCapture Эндрю Адамс.

Ранее Фокус также писал о том, что украинцы требуют наложить санкции на украинские и российские юридические лица, работающие в Украине в интересах государства-агрессора. Соответствующая петиция появилась на сайте Президента Украины.

Напомним, что в Евросоюзе намерены наложить санкции на членов семьи Рамзана Кадырова. Речь идет о его дочерях и двоюродном брате.