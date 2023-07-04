Получил 567$ тысяч от РФ: против экс-нардепа Деркача проведут спецрасследование

Бывший депутат ухудшал дипломатические отношения Украины и США, а также усложнял вступление страны в ЕС и НАТО в обмен на денежное вознаграждение от российских ведомств.

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В понедельник, 3 июля, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата III—IX созывов. Об этом говориться в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Экс-нардепа подозревают в государственной измене и незаконном обогащении. Сообщатся, что упомянутое решение суда поспособствует завершению досудебного расследования, после чего дело будет направлено в ВАКС.

По данным САП, в 2019-2022 годах правоохранительные и разведывательные ведомства Российской Федерации выплатили бывшему депутату по меньшей мере 567$ тысяч за дискредитацию Украины на международной арене.

Досудебное расследование показало, что экс-нардеп ухудшал дипломатические отношения Киева и Вашингтона, а также усложнял интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО. САП и НАБУ квалифицируют его действия по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины.

В САП не называют имя бывшего нардепа, однако по данным портала "Радио Свобода", речь идет об Андрее Деркаче.

Напомним, что 10 января президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства ряд народных депутатов, в том числе Андрея Деркача. По данным источников, у них забрали депутатские мандаты.

Мы также писали о том, что в декабре прошлого года Федеральный суд Бруклина обнародовал обвинение по 7 пунктам Андрею Деркачу. Политика обвинили в отмывании денег, мошенничестве и незаконном приобретении элитной недвижимости в Беверли-Хиллз.