"Кричуще лицемірство": у Мін'юсті США висунули обвинувачення депутату Верховної Ради

Український політик Андрій Деркач потрапив під санкції США 2020 року за спробу втручання в американські вибори. Депутата звинувачують у шахрайстві та називають "агентом Кремля".

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У федеральному суді Брукліна оприлюднили звинувачення по 7 пунктах Депутату Верховної Ради України Андрію Деркачу. Політика звинувачують у відмиванні грошей, шахрайстві та незаконному придбанні елітної нерухомості у Беверлі-Хіллз, повідомляється на офіційному сайті Міністерства юстиції США.

"Поведінка цього агента Кремля, який потрапив під санкції за спробу отруїти нашу демократію, показала, що він готовий, бажає і здатний використати нашу банківську систему для досягнення своїх незаконних цілей", — заявив прокурор Сполучених Штатів у Східному окрузі Нью-Йорка Бреон Піс.

У повідомленні також йдеться про те, що Сполучені Штати не можуть надавати притулок особам, які приховують свої прибутки, отримані незаконним шляхом. Деркача звинувачують у банківському шахрайстві, а також у порушенні санкцій.

Автори публікації пишуть, що згідно з обмеженнями США, введеними проти українського політика у 2021 році, купівля та обслуговування двох об'єктів нерухомості в Беверлі-Хіллз штату Каліфорнія є незаконними.

Помічник головного директора Федерального бюро розслідувань Майкл Дрісколл заявив, що Андрій Деркач за вказівкою спецслужб РФ намагався впливати на президентські вибори у США 2020 року.

Дрісколл вказав на те, що, займаючись підривом соціальних інститутів Сполучених Штатів, депутат намагався отримати користь зі свого перебування на території США. У джерелі також зазначили, що Деркач досі перебуває на волі.

"Це особливо кричуще лицемірство у випадку з Андрієм Деркачем, який потрапив під санкції за спроби підірвати американську демократію і водночас намагався скористатися її захистом", — додав директор оперативної групи KleptoCapture Ендрю Адамс.

Раніше Фокус також писав про те, що українці вимагають накласти санкції на українських та російських юридичних осіб, які працюють в Україні на користь держави-агресора. Відповідна петиція з'явилась на сайті Президента України.

Нагадаємо, що в Євросоюзі мають намір накласти санкції на членів родини Рамзана Кадирова. Йдеться про його дочок і двоюрідного брата.