Экс-нардеп-предатель Деркач обосновался в РФ и стал представителем губернатора в Совете Федерации

Деркач, который находится в государственном и международном розыске, баллотировался в сенаторы РФ, но не прошел.

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Бывший народный депутат Украины родом из Днепра, которого лишили гражданства Украины и обвиняют в госизмене, делает карьеру в России. На днях его назначили представителем от регионального правительства в Совет Федерации. Об этом сообщают российские СМИ.

"Игорь Бабушкин, занявший пост губернатора Астраханской области, назначил представителем от регионального правительства в Совет Федерации экс-депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача", — говорится в сообщении.

Ранее 56-летнего пророссийского политика Деркача, который находится в государственном и международном розыске, обнаружили в списках кандидатов в российские сенаторы.

Российское агентство ТАСС писало, что губернатор Астраханской области в случае победы на выборах главы региона предлагает в Совет чиновников, среди которых оказался и бывший народный депутат Андрей Деркач.

Андрей Деркач: что известно

Андрей Деркач 1967 года рождения родом из Днепропетровска, в свое время был депутатом Верховной Рады Украины. Затем его обвинили в работе на Россию и лишили гражданства. Сейчас он проживает в Астрахани и является гражданином РФ.

В 1990-х Деркач работал в СБУ, был советником экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, обвиняемого в измене.

В августе 2020 года Министерство финансов США ввело против Андрея Деркача санкции за попытку повлиять на выборы президента США. В июне 2022 года СБУ разоблачила Деркача на создании частных охранных компаний, которые должны были помогать ВС РФ захватывать населенные пункты Украины. Служба безопасности приостановила деятельность сети и задержала экс-помощника народного депутата Игоря Колесникова.

В том же году в сентябре НАБУ и САП сообщили Андрею Деркачу о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Следствие установило, что в течение 2019-2022 годов он получил не менее 567 тыс. долларов от российских правоохранительных и разведывательных органов за подрывную деятельность против Украины. Также НАБУ объявило его в розыск.

24 июня 2022-го СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГУ Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины, в которую входил Деркач.

В январе 2023 года президент Владимир Зеленский лишил Андрея Деркача украинского гражданства.