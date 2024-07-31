Сбежавший из Украины экс-нардеп Андрей Деркач стал кандидатом в Совет Федерации РФ

Год назад Деркача обвинили в государственной измене. А президент Зеленский лишил его гражданства Украины.

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Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, который сбежал из страны и находится в розыске, стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации от Астраханской области. Об этом сообщает Parlament.UA

Еще в 2019 году он был избран народным депутатом 9 созыва по 159 округу, то есть в Сумской области, как беспартийный самовыдвиженец.

Российское агентство ТАСС пишет, что губернатор Астраханской области в случае победы на выборах главы региона предлагает в Совет чиновников, среди которых оказался и бывший народный депутат Андрей Деркач.

Сообщение ТАСС об Андрее Деркаче Фото: Скриншот

В 2023 году НАБУ и САП направили в суд дело в отношении Деркача в государственной измене и незаконном обогащении. В частности он должен был дискредитировать Украину на международной арене, ухудшать дипломатические отношения с США и мешать интеграции Украины в ЕС и НАТО. В розыск его объявили 16 сентября 2022 года.

Как удалось выяснить следователям, он получил не менее 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины.

В августе 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача. Также против него ввели санкции в США за попытки повлиять на выборы президента Америки в 2020 году.

Андрей Деркач Фото: Интерфакс-Украина

24 июня 2022 года СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГУ Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины, в которую входил Деркач.

В январе 2023 года президент Владимир Зеленский лишил Андрея Деркача украинского гражданства.

Напомним, в начале июля Фокус писал о том, что вместе с Деркачем работал еще один бывший нардеп — Александр Дубинский.