Экс-депутат "Партии регионов" Ефремов сбежал в Россию, — расследование (инфографика)

Подсудимый по делу о госизмене "регионал" Александр Ефремов оказался в Москве. Журналисты выяснили, что его семья имеет там апартаменты стоимостью более 4 миллионов долларов.

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Бывший председатель фракции "Партии регионов" и экс-депутат Александр Ефремов выехал в начале полномасштабной войны из страны и сейчас находится в Москве. Об этом говорится в материале "Радио Свобода", опубликованном 23 октября.

В Украине 69-летнего Ефремова обвиняют в госизмене и содействии созданию так называемой "Луганской народной республики". По версии следствия, он помогал в захвате админзданий Луганской ОГА и СБУ в 2014 году.

Несмотря на обвинения в ряде преступлений в 2019 году экс-депутата выпустили из-под стражи под домашний арест. Еще позже меру пресечения заменили на личное обязательство.

"После выхода из СИЗО Ефремов начал регулярно выезжать за границу. В частности — в Россию. В том числе — прямо накануне полномасштабного вторжения", — рассказали журналисты.

По их данным, четыре раза мужчина выезжал в РФ через пропускной пункт в Сумской области. Однако после полномасштабного вторжения российских войск "регионал" покинул Украину по железной дороге, выехав в Словакию.

Информация о пересечении Ефремовым государственной границы Фото: Радіо Свобода

Расследователи выяснили, что сейчас Ефремов находится в Москве, где имеет два зарегистрированных места жительства.

Первое — расположено в элитном жилом комплексе "Триумф-Палас" и занимает два этажа (26 и 27). Апартаменты имеют площадь 466,5 квадратных метров и оформлены на сына политика — Игоря.

Данные об апартаментах Ефремова Фото: Радіо Свобода

Вторые апартаменты также размещены в "Триумф-Паласе", но уже на 11 этаже. Их общая площадь составляет 191,8 квадратного метра. Официальный владелец имущества — также Игорь.

Данные о других апартаментах Ефремова Фото: Радіо Свобода

В СМИ подчеркнули, что суммарная стоимость найденной недвижимости — более 4 миллионов долларов, то есть более 150 миллионов гривен.

Кроме того, экс-депутат имеет в России индивидуальный налоговый номер и страховой номер (СНИЛС), который позволяет ему получать пенсионные выплаты.

Налоговый номер Александра Ефремова в РФ Фото: Радіо Свобода

Страховой номер Александра Ефремова в РФ Фото: Радіо Свобода

Комментарий Ефремова

Журналисты связались с Ефремовым через его российский номер, однако на вопрос о пребывании в Москве и планах возвращаться он отвечать не захотел.

"Вы знаете, у меня не входит в планы давать сейчас какие-то интервью, до свидания", — лишь сказал бывший парламентарий.

Объяснение правоохранителей

В Офисе генерального прокурора на запрос СМИ ответили, что обвиняемый в измене экс-депутат не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся. То, что по делу против Ефремова не назначались судебные заседания, в ведомстве объяснили "временной оккупацией Старобельска".

Напомним, в 2014 году Александр Ефремов высказался относительно обвинений в его сторону. Он заявил, что "это ложь и это провокация".

Ранее в СМИ сообщали, что семья Ефремова держала 33,5 миллиона долларов на швейцарских счетах. Все эти средства заблокировали в 2016 году.