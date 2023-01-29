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Политика

Минус еще один. Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин решил сдать мандат

Олег Волошин, депутат опзж, депутат сдал мандат, депутат под санкциями
Фото: Facebook | Олег Волошин

С января прошлого года Олег Волошин находится под санкциями США за "участие в контролируемой российским правительством деятельности по влиянию с целью дестабилизации Украины".

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Народный депутат партии ОПЗЖ, деятельность которой запрещена в Украине Олег Волошин решил сложить депутатский мандат и написал соответствующее заявление, информирует "Суспільне" со ссылкой на слова бывшего сопредседателя партии и фракции ОПЗЖ Юрия Бойко, который также сообщил о том, что заявления на сложение мандатов подали однопартийцы Волошина Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод.

Волошин – народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва. Как пишет Zaxid.net, он является членом редколлегии пророссийского канала "112 Украина".

Шесть лет назад, 7 декабря 2017 года в Kyiv Post вышла англоязычная статья Волошина "Пол Манафорт – неизвестный солдат украинской евроинтеграции". Позже ФБР выяснило, что материал был дописан и подредактирован самим Манафортом, фигурантом расследований связей 45-го президента США Дональда Трампа с российской политической верхушкой и бывшим лоббистом Виктора Януковича.

Спустя три года Волошин оскандалился постом в Facebook. Он написал, что французская депутат Валерия Фор-Мунтян предложила привлечь боевиков "ДНР" "для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров".

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Пост Олега Волошина
Фото: Хвиля

Подобное заявление возмутило Фор-Мунтян, которая категорически опровергла изложенную информацию.

В июле 2020 года в стенах Верховной Рады нардеп заявил, что украинский суверенитет "предан полностью внешнему управлению", добавив, что Украина якобы не имеет суверенитета и не может восстановить суверенитет над Крымом.

Спустя четыре дня после этих слов Волошина облили зеленкой возле здания парламента.

С 20 января прошлого года Волошин находится под санкциями, которые ввело Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Причина такого шага – "участие в контролируемой российским правительством деятельности по влиянию с целью дестабилизации Украины". Кроме Волошина, санкции были наложены еще на трех человек.

Ранее Фокус писал, что в сентябре 2021 года Олег Волошин посетовал на то, что народными депутатами стали люди, которые вчера "торговали на рынке овощами".